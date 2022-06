So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Manuela Schwesig dürfte im Versuch, die umstrittene „Klimastiftung“ aufzulösen, ein harter Konflikt mit dem Justizministerium MV bevorstehen. Dies prognostizierte zumindest Cicero vor zwei Wochen. Denn das Justizministerium muss als Stiftungsaufsicht eine Auflösung schlussendlich genehmigen und noch im April verkündete Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) in aller Deutlichkeit im Landtag, die Stiftung könne nicht rechtskonform aufgelöst werden.

Damit Schwesig ihren politischen Willen durchsetzen kann, müsste das Justizministerium also eine Kehrtwende machen. Eine solche wäre schwer zu vermitteln und so leichtsinnig würde ein Justizministerium seine Integrität als Vertreter des Rechts normalerweise nicht aufs Spiel setzen.

Doch anscheinend ist das Justizministerium in Mecklenburg-Vorpommern genau dazu bereit. Was ist passiert?

Symbol für Schwesigs Kremlnähe

Im Januar 2021 gründete das Land Mecklenburg-Vorpommern die Klimastiftung auf Initiative Schwesigs, um unter dem Deckmantel des Klimaschutzes mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu umgehen. Gefördert mit Gazprom-Millionen und, wie inzwischen bekannt ist, maßgeblich diktiert von Putins Staatskonzern, sollte so der Bau der deutsch-russischen Pipeline vollendet werden. Die Klimastiftung ist zum Symbol für Schwesigs Kremlnähe geworden, seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine möchte die Ministerpräsidentin sie deswegen unbedingt loswerden. Nur ist der rechtliche Rahmen für eine Stiftungsauflösung eng. Laut der Stiftungssatzung kann der Vorstand die Auflösung erst dann beschließen, „wenn der Stiftungszweck unmöglich wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint“. Dies scheint nicht gegeben. Denn der offizielle Stiftungszweck ist laut Satzung Klima- und Umweltschutz. Nord Stream 2 hingegen ist, wie die Stiftung offiziell verlauten lässt, nur ein temporärer Nebenzweck.

Trotzdem fasste der Landtag in Schwerin den politischen Beschluss, die Stiftung aufzulösen. Stiftungsvorstand und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering wehrte sich unter Verweis auf die Rechtslage lange Zeit vehement dagegen, eine Auflösung auf den Weg zu bringen und als Vorsitzender die möglichen Haftungsrisiken bei einer rechtswidrigen Auflösung in Kauf zu nehmen. So vehement, dass es zum Bruch zwischen ihm und seiner Nachfolgerin und politischen Ziehtochter gekommen sein soll.

Rechtliche vor politischer Beurteilung Am 7. April trat Justizministerin Jacqueline Bernhardt im Schweriner Landtag ans Rednerpult und verteidigte sich gegen Stimmen aus dem Landtag, die ihr – laut Bernhardt – vorwarfen, die Auflösungsfrage nur rechtlich und nicht politisch zu beurteilen. Anlass war ein Antrag der Grünen: Aufgrund der Weigerung des Vorstands, eine Auflösung auf den Weg zu bringen, solle die Stiftungsaufsicht eingreifen und die Stiftung aufheben, weil diese das Gemeinwohl gefährde. Bernhardt betonte zu Beginn ihrer Rede: „Es ist nicht meine Aufgabe als Stiftungsaufsicht, politisch zu agieren, sondern rechtlich – und genau das mache ich, alles andere würde meiner Aufgabe nicht gerecht werden.“