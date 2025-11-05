- Ein Projekt, das keiner verstehen will
Ahmad Mansours Präventionsprojekt gegen Antisemitismus sorgt für heftige Kritik. Die Recherche-GmbH „Correctiv“ etwa spricht von Stigmatisierung muslimischer Jugendlicher. Das zeigt schon, worum es Mansours Kritikern wirklich geht.
Ahmad Mansours Projekt „Dis-Ident“ soll mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums Strategien gegen Antisemitismus und islamistische Radikalisierung an Schulen entwickeln. Angestoßen worden war das Projekt noch unter der Vorgängerregierung und einem von Bettina Stark-Watzinger (FDP) geführten Ministerium. Im Fokus stehen laut Projektbeschreibung Jugendliche mit muslimischer oder migrantischer Biografie, die in ihrem Alltag häufig mit „antisemitischen Stereotypen konfrontiert seien oder selbst damit ringen“.
Das Vorhaben verbindet praktische Bildungsarbeit mit wissenschaftlicher Begleitung durch mehrere deutsche Universitäten. Im Anschluss sollten dann drei anonyme Gutachter das Projekt kritisch prüfen. Von mehreren der Gutachter wurde der erste Entwurf als „nicht förderungswürdig“ befunden, gleichwohl wurde letztendlich eine überarbeitete Version des Projekts vom Ministerium bewilligt.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.