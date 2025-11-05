Ahmad Mansour
Ahmad Mansour am 4.Juni 2024 in der Sendung „Markus Lanz“ / picture alliance / teutopress | -

Streit um Ahmad Mansours „Dis-Ident“ Ein Projekt, das keiner verstehen will

Ahmad Mansours Präventionsprojekt gegen Antisemitismus sorgt für heftige Kritik. Die Recherche-GmbH „Correctiv“ etwa spricht von Stigmatisierung muslimischer Jugendlicher. Das zeigt schon, worum es Mansours Kritikern wirklich geht.

VON JAN UPHOFF am 6. November 2025 7 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Ahmad Mansours Projekt „Dis-Ident“ soll mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums Strategien gegen Antisemitismus und islamistische Radikalisierung an Schulen entwickeln. Angestoßen worden war das Projekt noch unter der Vorgängerregierung und einem von Bettina Stark-Watzinger (FDP) geführten Ministerium. Im Fokus stehen laut Projektbeschreibung Jugendliche mit muslimischer oder migrantischer Biografie, die in ihrem Alltag häufig mit „antisemitischen Stereotypen konfrontiert seien oder selbst damit ringen“. 

Das Vorhaben verbindet praktische Bildungsarbeit mit wissenschaftlicher Begleitung durch mehrere deutsche Universitäten. Im Anschluss sollten dann drei anonyme Gutachter das Projekt kritisch prüfen. Von mehreren der Gutachter wurde der erste Entwurf als „nicht förderungswürdig“ befunden, gleichwohl wurde letztendlich eine überarbeitete Version des Projekts vom Ministerium bewilligt.

Chris Groll | Do., 6. November 2025 - 08:45

Es ist wie immer in Deutschland, wer nur in kleinster Weise den Islam kritisiert muß ein schnelles Pferd haben (Frau Schröter usw.).
Herr Mansour wird wissen, worüber er spricht. (Er selbst ist ja gläubiger Muslim aus Israel), die Hanseln von Correctiv wissen es wohl eher nicht.

Herr Uphoff, Teile aus dem Koran haben Sie ja auch geschrieben. Allerdings sehr sehr geschönt.
Diese andauernde Rücksicht und der Euphemismus bei allem, was Mohammedaner betrifft, ist ein gravierender Fehler.
Ich nenne nur Houellebecq Roman Unterwerfung.

Walter Buehler | Do., 6. November 2025 - 09:51

... ohne jede Berechtigung, als "Rechercheplattform" bezeichnet zu werden.
---
Die erbärmlichen, gescheiterten "Künstler", die von eigenen künstlerischen Produkten niemals leben könnten und sich deshalb auf staatlich gut alimentierte AgitProp-Kunst verlegt haben, können - wenn man die Kunst der öffentlichen Diffamierung und Verleumdung ausnimmt - mit Sicherheit in keinem realen Bereich als Experten akzeptiert werden.

Man kann die Äußerungen von Correctiv wie die von Böhmermnann, Schnitzler oder Goebbels inzwischen ungeöffnet in den Müll werfen.

Mit Wissenschaft haben Correctiv-Äußerungen wirklich gar nichts zu tun, egal, in welcher Phraseologie sie uns serviert werden.

Es geht ihnen um Staatsknete und Propaganda, das ist ihre ganze Moral. Da ist einfach nichts wissenschaftliches.

Ernst-Günther Konrad | Do., 6. November 2025 - 10:03

Jeder Kritiker ist bei den links-grünen Faschisten inzwischen *umstritten* und das ist noch harmlos. Sonst sind sie doch AFD-nah oder gar Nazi oder beides zusammen. Nun, dass kann man bei Herr Mansour aus deren Sicht *leider* nicht sagen, aufgrund seiner biografischen Hintergrundes. Und dieser komische Verein *Correctiv* ist aus meiner Sicht *gesichert linksextrem*, wird vom Staat bzw. staatlich geförderten NGOS finanziert. Und ja, es geht und ging denen nie um inhaltlich wahre Auseinandersetzung, um respektvollen Umgang. Wenn man keine Argumente hat, dann wird eben gelogen, verkürzt, umgedeutet, diffamiert oder eben der Eindruck erweckt, jemand wie Herr Mansour seit *umstritten*. Bei wem? Selbst die linkslastigen Msm bedienen sich seiner Expertise. Und warum muss dieser Mann eigentlich Personenschutz haben und die von Correctiv nicht? Dieses Hetzportal gehört endlich finanziell trocken gelegt und diese Personen, die meistens *anonym* auftreten, gehören öffentlich gemacht.

