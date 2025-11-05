Streit um Ahmad Mansours „Dis-Ident“ - Ein Projekt, das keiner verstehen will

Ahmad Mansours Präventionsprojekt gegen Antisemitismus sorgt für heftige Kritik. Die Recherche-GmbH „Correctiv“ etwa spricht von Stigmatisierung muslimischer Jugendlicher. Das zeigt schon, worum es Mansours Kritikern wirklich geht.