So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Ulrich Thiele ist Redaktionsmitglied bei Cicero und lebt in Hamburg. Auf Twitter ist er als zu finden.

Lange hat es gedauert. Nach über einem Jahr hat das zuständige Finanzamt Ribnitz-Damgarten eine Steuerfestsetzung erhoben: Die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV soll für die 20-Millionen-Euro-Zustiftung der Nord Stream 2 AG 9,8 Millionen Euro Schenkungsteuer an das Land Mecklenburg-Vorpommern zahlen. Eine Steuerfestsetzung ist allerdings noch keine endgültige Entscheidung und Stiftungsvorstand und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) verkündete der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bereits, gegen die Entscheidung vor dem Finanzgericht in Greifswald vorzugehen.

Der ungewöhnlich späten Steuerfestsetzung gehen Enthüllungen voraus, die chaotische und dubiose Strukturen in Manuela Schwesigs Bundesland offenbaren – sogar der Vorwurf politischer Einflussnahme steht im Raum. Neue Informationen, die Cicero exklusiv vorliegen, zeigen das Bild unfassbarer Zustände in Mecklenburg-Vorpommerns Finanzministerium und im Finanzamt Ribnitz-Damgarten.