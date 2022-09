Während in ganz Deutschland immer mehr Menschen aus Angst vor unbezahlbaren Energiekosten auf die Straße gehen und vor allem im Osten Deutschlands sogar die Inbetriebnahme von Nordstream 2 fordern, hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem eine klare Absage erteilt. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa) prophezeite er stattdessen, die Pipeline werde „nie in Betrieb gehen“. Der Grund: „Der Vertrauensverlust ist so fundamental, dass es nie wieder eine Situation geben wird, in der eine deutsche Bundesregierung auf Energie aus Russland setzen kann.“ Die Kooperationsmöglichkeit mit Russland sei „unwiederbringlich zerstört“.

Diese Bekenntnisse sind dabei gar nicht deshalb in erster Linie interessant, weil sie in Opposition zu jenen Menschen stehen, die dieser Tage an den Sanktionen gegenüber Russland zu zweifeln beginnen. Angeblich soll mittlerweile rund die Hälfte der Deutschen nicht mehr bereit dazu sein, weitere finanzielle Einbußen hinzunehmen. Die Äußerungen sind vor allem deshalb so bemerkenswert, weil mit ihnen die außen-, sicherheits- und energiepolitischen Fehler der letzten Jahrzehnte wiederholt werden - nur unter umgekehrten Vorzeichen.