Prof. Dr. Ulrich Mansmann ist Direktor des Instituts für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (IBM) an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).

Herr Mansmann, die kalte Jahreszeit steht bevor, die Infektionszahlen steigen, erste Regionen sind vorübergehend wieder im Lockdown. Wie zuversichtlich sind Sie bezüglich der kommenden Monate?

Was die Eindämmung der Epidemie angeht, bin ich nicht sehr zuversichtlich: Ich denke, es wird mehr Fälle geben, auch wenn sie im Vergleich zum Frühjahr milder sein werden. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen, aber die Mortalität zieht noch nicht in dem Ausmaß nach. Skeptisch bin ich beim Schutz von gefährdeten Gruppen. Seit der ersten Welle wurden nicht genug Strukturen aufgebaut, um zum Beispiel Pflegeheime und chronisch Kranke gezielt zu schützen. Zuversichtlich bin ich aber hinsichtlich der immer noch bestehenden Bereitschaft der Bevölkerung, sich in den kommenden Monaten vernünftig und angemessen zu verhalten.

Vergangene Woche hat die Zahl der Neuinfektionen die 11.000er Marke überschritten, der bisherige Rekordwert lag bei 7.830.

Da war ich auch schockiert. Es ist ein Appell – wie der Immunologe Michael Meyer-Hermann sagte: Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf.

Diese zweite Welle wurde prognostiziert, wir wussten, dass der Herbst nochmal herausfordernd wird. Aber warum geht plötzlich alles so schnell?

Das ist das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen. Das hat meiner Ansicht nach weniger mit Temperaturschwankungen zum Jahreszeitenwechsel zu tun als mit der Multiplikation der Infektionen durch das Verhalten einzelner.

Bundeskanzlerin Merkel hat vor kurzem in einer Hochrechnung prognostiziert, dass wir bald mit 19.200 Neuinfektionen pro Tag rechnen müssen, wenn nichts passiert. Wann denken Sie, tritt ein solches Szenario ein?

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ