Steffen Krach
Steffen Krach ist SPD-Spitzenkandidat für Berlin / Foto: Stefan Boness/VISUM

Steffen Krach im Porträt Flucht aus Hannover

Aus der zweiten Reihe der Politik will Steffen Krach aufsteigen und Berlins Regierender Bürgermeister werden. Als Regionspräsident der Region Hannover hatte er bereits versucht, im niedersächsischen Kabinett Fuß zu fassen. Die Liebe zur Selbstdarstellung hat der Sozialdemokrat schon.

VON KLAUS WALLBAUM am 6. Oktober 2025 4 min

Autoreninfo

Klaus Wallbaum ist Sozialwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Rundblick - Politikjournal für Niedersachsen.

Das Auffälligste an Steffen Krach ist wohl sein Stil. Als er 2021 mit damals 42 Jahren in sein neues Amt als Regionspräsident in Hannover startete, verstärkte er von Anfang an seinen Social-Media-Auftritt. Wortgewandt und auf die gute Wirkung von Bildern bedacht, tauchte der SPD-Politiker auf Face­book, Instagram und anderen Kanälen auf – so stilsicher und professionell, dass die politische Konkurrenz erblasste. Das war im nüchternen Hannover, wo Politik zumeist bierernst und in grauen Sitzungssälen betrieben wird, schon eine Überraschung.

Passte der Stil zum Amt? Das fragten sich bald sehr viele. Denn der „Regionspräsident der Region Hannover“ ist im Grunde nichts anderes als ein Landrat. Da aber die Region 1,2 Millionen Einwohner zählt, die Landeshauptstadt und 20 mittelgroße Kommunen im Umland umfasst, wollte der Landtag in Niedersachsen irgendwann diese Verwaltungseinheit nicht mehr nur „Landkreis“ nennen, sondern „Region“. Doch seit dieser Entscheidung, die bald ein Vierteljahrhundert zurückliegt, rätseln viele immer noch, was denn eigentlich die „Region Hannover“ ist. Das gilt selbst für Insider.

Liebe Leserinnen und Leser,
