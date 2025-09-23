Steffen Krach im Porträt - Flucht aus Hannover

Aus der zweiten Reihe der Politik will Steffen Krach aufsteigen und Berlins Regierender Bürgermeister werden. Als Regionspräsident der Region Hannover hatte er bereits versucht, im niedersächsischen Kabinett Fuß zu fassen. Die Liebe zur Selbstdarstellung hat der Sozialdemokrat schon.