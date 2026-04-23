- Die Unaufgeregte
Lange blieb sie im Schatten – nun rückt Stefanie Hubig ins Zentrum der Macht. Mit nüchterner Expertise und neuem politischen Ton mischt die Justizministerin Debatten über digitale Gewalt und Reformen auf. Entdeckt hier eine Beamtin das Politische für sich?
Lange blieb sie unsichtbar, den meisten Kameras der Republik verborgen. Sie ist Teil eines Kabinetts mit wenigen Prominenten, vielen selten gesehenen Gesichtern und kaum bekannten Namen. Das änderte sich schlagartig Ende März: Während Feministinnen auf den Straßen, NGOs um Collien Fernandes und Aktivistinnen in Talkshows laut nach einer politischen Antwort auf die im Internet waltende Ungerechtigkeit schreien, fällt plötzlich auch ihr Name: Stefanie Hubig.
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