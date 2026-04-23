Stefanie Hubig
Stefanie Hubig / Foto: Jens Gyarmaty/Laif

Stefanie Hubig im Porträt Die Unaufgeregte

Lange blieb sie im Schatten – nun rückt Stefanie Hubig ins Zentrum der Macht. Mit nüchterner Expertise und neuem politischen Ton mischt die Justizministerin Debatten über digitale Gewalt und Reformen auf. Entdeckt hier eine Beamtin das Politische für sich?

VON MIA KILIAN am 14. Mai 2026 4 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Lange blieb sie unsichtbar, den meisten Kameras der Republik verborgen. Sie ist Teil eines Kabinetts mit wenigen Prominenten, vielen selten gesehenen Gesichtern und kaum bekannten Namen. Das änderte sich schlagartig Ende März: Während Feministinnen auf den Straßen, NGOs um Collien Fernandes und Aktivistinnen in Talkshows laut nach einer politischen Antwort auf die im Internet waltende Ungerechtigkeit schreien, fällt plötzlich auch ihr Name: Stefanie Hubig. 

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A Rusch | Do., 14. Mai 2026 - 15:15

- da macht jemand einfach den Job, der eben zu machen ist, scheinbar sogar mit Sachkenntnis und ohne, wie sonst üblich, zuerst jedes Thema zu politisieren, bevor eine Scheinlösung praesentiert wird, die nur die eigene Blase befriedigt. Eigentlich ja das, was man erwarten dürfte - bereits das reicht aber in den heutigen trüben Zeiten wohl schon für eine Lobeshymne selbst im Cicero.
Was nun aber die Entlastung der Justiz anbelangt, indem man Schwarzfahren zur Ordnungswidrigkeit herabstuft -ja prima, und da geht doch noch viel mehr! Als erstes: Abschaffung des Para 188- was dabei schon an Entlastung herauskäme... Abschaffung der Meldestellen zur Meldung von Dingen, die sowieso "unterhalb der Strafbarkeitsgrenze" liegen. Abschaffung der Verfolgung von säumigen GEZ-Zahlern...Abschaffung der xfachen Einspruchsmöglichkeit gg. abgelehnte Asylanträge....usw usw.
Die Justiz wüsste gar nicht, was dann mit der vielen Zeit anzufangen wäre. Oh! Leider alles in der SPD nicht vermittelbar ;-(

Wolfgang Dubbel | Do., 14. Mai 2026 - 16:30

und nicht etwa nur scheinbar sondern tatsächlich anscheinend

Armin Latell | Do., 14. Mai 2026 - 18:48

mit Bezug auf die Ministerin Hubig hat verhindert, dass ich den Artikel lese. War wohl nicht die schlechteste Entscheidung. Werde es jetzt aber trotzdem nachholen, ich zahle ja auch dafür. Aber schon jetzt stimme ich ihren Vorschlägen vorbehaltlos zu. Und da ist bestimmt noch Luft nach oben!

Walter Buehler | Do., 14. Mai 2026 - 17:14

Und es ist nicht leicht, von dem Beruf zu leben. Der Posten eines Pressesprechers ist sicherer als der eines ehrlich recherchierenden Journalisten, und man muss daher auch die Rolle eines Pressesprechers behrrschen. Die neumodischen Influenzer leben nur von Werbung, und ich höre, dass sie nicht schlecht verdienen.
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Immer wieder steht man vor der Entscheidung: Breiter oder schmaler Weg? Man kann nur hoffen, dass man sich auf dem mäandernden Berufsweg nicht zu weit von der Ethik des eigenen Berufs entfernt.

Nix für ungut - Weisheiten eines Großvaters.

... sonst ist es kein Recht mehr.

Meiner Meinung nach müssen Politiker, die Schwarzfahren im gesamten ÖPNV (und vielleicht sogar im Fernverkehr) legalisieren, auch das Nichtbezahlen der Rundfunkgebühren und der Steuern straffrei stellen. Warum soll man denn überhaupt Miete zahlen? Warum Geld für ein Haus hinlegen, wenn man doch nur drin wohnen will? Die SPD, die Linken und die Grünen sagen doch: Wohnen ist doch ein Menschenrecht, also sucht Euch doch ein Haus aus...

Dieser Traum von einer sorgenfreien totalen Kleptomanie, diese Abart des Sozialismus, ist noch nicht einmal in der DDR oder in der SU geträumt worden.
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Und weiter: Es gab natürlich Zeiten, wo für den Adel, für die Stadtbürger, für die Bauern jeweils völlig andere Gesetze galten. Wollen wir die Gesellschaft wieder in solche unterschiedlichen Rechtssysteme aufsplittern? Frauen sind genau so Menschen wie die Männer, und das Recht sollte einheitlich bleiben.

Nix für ungut, aber so eine Logik ist ärgerlich.

Günther Anderer | Do., 14. Mai 2026 - 18:23

Wer etwas genauer hinschaut sieht, dass der Termin bei Miosga wohl erst kurzfristig entschärft wurde, weil der Anwalt von Herrn Ulmen dabei sein wollte.
Frau Hubig kommt aus Rheinland-Pfalz, Ihr Parteifreund Michael Ebling stand hinter der Affäre um den Bürgermeisterkandidaten der AfD in Ludwigshafen, die ihm über einen Wahlausschuss die Kandidatur für dieses Amt rechtswidrig verweigerte. Er nutzte auch über Instrumente des Staates: Verfassungsschutz, verschärfte Verfassungstreueprüfung im öffentlichen Dienst sein Amt für den Kampf gegen die AfD. Genau diese SPD wollte im Bundestag für speziellen Nachwuchs im Bundesverfassungsgericht sorgen und steht per Parteitagsbeschluss voll hinter einem AfD-Verbotsverfahren. Es ist also kein Zufall, dass Frau Hubig Justizministerin im Bund wurde. Pech nur, dass sich die Stimmung für ein derartiges Verbotsverfahren inzwischen gedreht hat.

Armin Latell | Do., 14. Mai 2026 - 18:52

sehr gut. Leider vergisst sich in der Empörungswelt vieles. Also: danke für diese Auffrischung!

Armin Latell | Do., 14. Mai 2026 - 19:02

keinen Hyperfeminismus, schon gar nicht politisch rot gefärbten! Das hat noch nie gut getan. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Frau Kilian auch schon gute Artikel geschrieben. Oder täusche ich mich da?

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