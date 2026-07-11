In zehn Wochen finden in Berlin die Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt, und die örtliche CDU steht offiziell noch ohne Spitzenkandidaten da. Für eine Partei, die mit dem Anspruch antritt, die Hauptstadt vor einer rot-rot-grünen Regierung zu bewahren, zeigt das ein erschreckendes Ausmaß an Unprofessionalität. Natürlich ist man von den Berliner Christdemokraten einiges gewohnt; sie gelten weit über die Grenzen der Stadt hinaus als besonders chaotisch, intrigant und unter sich verfeindet. Aber mit der dann doch überraschenden Ankündigung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, trotz erst jüngst erfolgter Nominierung am 20. September nicht mehr anzutreten, ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Was wiederum einen Lichtblick bedeutet: Von jetzt an kann es eigentlich nicht noch weiter bergab gehen. Andererseits: In Berlin weiß man das nie so genau.