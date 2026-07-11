Kai Wegner und Stefan Evers
Stefan Evers (links) und Kai Wegner während einer Senatspressekonferenz am 7. Juli / picture alliance / Metodi Popow

Stefan Evers soll Nachfolger von Kai Wegner werden Er wäre ein Glücksfall für Berlin

Stefan Evers soll für die CDU zum Amt des Regierenden Bürgermeisters kandidieren, nachdem Kai Wegner zurückgezogen hat. Der bisherige Finanzsenator hat Format und entspricht dem Idealbild des modernen Konservativen. Aber die Zeit wird extrem knapp.

VON ALEXANDER MARGUIER am 11. Juli 2026 6 min

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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In zehn Wochen finden in Berlin die Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt, und die örtliche CDU steht offiziell noch ohne Spitzenkandidaten da. Für eine Partei, die mit dem Anspruch antritt, die Hauptstadt vor einer rot-rot-grünen Regierung zu bewahren, zeigt das ein erschreckendes Ausmaß an Unprofessionalität. Natürlich ist man von den Berliner Christdemokraten einiges gewohnt; sie gelten weit über die Grenzen der Stadt hinaus als besonders chaotisch, intrigant und unter sich verfeindet. Aber mit der dann doch überraschenden Ankündigung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, trotz erst jüngst erfolgter Nominierung am 20. September nicht mehr anzutreten, ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Was wiederum einen Lichtblick bedeutet: Von jetzt an kann es eigentlich nicht noch weiter bergab gehen. Andererseits: In Berlin weiß man das nie so genau.

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Thomas Hechinger | Sa., 11. Juli 2026 - 15:40

Eine undankbare Aufgabe für den Finanzsenator, wird es jetzt heißen. Aber man kann es auch anders betrachten.
Die Berliner CDU hat beim Wähler jeden Kredit verspielt. Was der Nicht-Regierende Bürgermeister Wegner angerichtet hat, fällt auf seine Partei zurück. Und, wie Herr Marguier schreibt, war es auch nicht die einzige Affäre. Eigentlich kann die CDU diese Wahl nur verlieren. Und weil das so ist, kann man dem neuen Spitzenkandidaten für das erwartbare Desaster keine Verantwortung zuschieben. Das ist schon mal für ihn persönlich nicht schlecht. Sollte aber das Gegenteil eintreten, eine Art „Wunder an der Spree“, wird Herr Evers auf einmal eine ganz große Nummer in der CDU sein. Aber auch wenn es nicht zu rot-rot-grün kommt, wird der CDU nichts anderes übrig bleiben, als auch noch die Grünen ins Boot zu holen. Denn daß es mit der SPD zusammen noch einmal reicht, kann fast ausgeschlossen werden. Und wie eine solche Dreierkoalition Berlin aus dem Dreck ziehen soll, kann ich nicht sehen.

Will das überhaupt jemand dort wirklich..., ich meine von den Wählenden und -innen... ... ?? 🤔

Die große Mehrheit scheint doch alles okay zu finden, so wie es jetzt läuft..., dem Wählerwillen entsprechend...? Sexy halt... 👍 /😉

Nun ich hatte hir im Forum einen kleinen Disput mit einem „aus der Hauptstadt“ kommendem Foristen zum Thema „Millionäre“ und deren Beitrag.
Mein allerletztes Argument war: Auf die Millionäre schimpfen aber die Millionen der Millionäre u.a. aus Bayern, Reihnland Pfalz u.a. Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs mit beiden Händen ausgeben ……
Mein Niveau eben …..😂😂😂😂😂😂
Mit besten Gruß ins Weimaer Land

kennt Herrn Evers. M.E. Ist er der „Watschenmann“, der bewusst verheizt wird, bis man einen aussichtsreichen Kandidaten aufgebaut hat, was erst der Fall sein wird, wen RRG den Karren trotz milliardenschweren Finanzausgleichs vollends gegen die Wand gefahren hat.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 11. Juli 2026 - 18:25

Ein Telefonat mit dem Kanzler behaupten, das überhaupt nicht stattgefunden hat: da sind im Kanzleramt offenbar Leute am Werk, deren Unfähigkeit mit der von Kai Wegner mithalten kann. Die späte und erst nach einer juristischen Auseinandersetzung erfolgte Richtigstellung fällt nun auf Friedrich Merz direkt zurück. Mit Fug und Recht kann bei einer solchen Sachlage vermuten, dass Kai Wegner im Interesse der CDU über die "Ziellinie" gebracht werden sollte. Das Ergebnis könnte nun ein Regierender Bürgermeister mit Verstaatlichungsphantasien sein.

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