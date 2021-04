So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

CSU-Chef Markus Söder hat das CDU-Vorstandsvotum für ihren Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten akzeptiert. In einem Pressestatement am Dienstag sagte Söder: „Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.“

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich.

Nervenaufreibender Machtkampf

Das Statement von CSU-Chef Söder können Sie hier sehen: