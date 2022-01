1974 schreibt der damals 18-Jährige in seiner Heimatstadt Erfurt einige Zahlen auf ein Plakat. Zahlen, über die die meisten sich schon nicht getraut hätten zu sprechen: die Zahlen der Menschen, welche laut ZDF beim Übertreten der innerdeutschen Grenze getötet wurden. Das MfS verschleierte die Todesfälle gegenüber der Öffentlichkeit und „legendierte“ sie mit mehr oder minder fadenscheinigen Geschichten. Darauf wollte Drieselmann aufmerksam machen. Das Plakat nimmt er mit zu seinem Arbeitsplatz in einem „volkseigenen“ Betrieb. Dort findet es ein Spitzel, und Drieselmann wird wegen „staatsfeindlicher Hetze“ verhaftet und anschließend zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Doch der junge Dissident sitzt nur zwei davon ab, das erste Jahr in der Untersuchungshaft in Erfurt, das zweite im Strafvollzug im Gefängnis Cottbus.