Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Volker Resing:

Der Glasturm an der Sonnenallee, fernab von Berlin-Mitte, hat etwas von einem Raumschiff. Das größte Hotel Deutschlands verfügt über eine eigene Showbühne. In den unzähligen Sälen lassen sich Inszenierungen jeder Art abfeiern. Große Parteitage oder auch „Stars in Concert“, alles scheint hier möglich. Im November 2021 präsentierte sich Friedrich Merz im Estrel als Kandidat für den CDU-Parteivorsitz. Es war sein dritter – und sein glanzvollster – Anlauf. Er übernahm dann nach der verlorenen Bundestagswahl Partei- und Fraktionsvorsitz.

Nun, knapp vier Jahre und etliche Veranstaltungen später, ist es der Ort, an dem die Partei über den Koalitionsvertrag abstimmen soll. Friedrich Merz tritt ans Rednerpult bei der Sitzung des sogenannten Bundesausschusses. Es ist Montag, der 28. April 2025, gut zwei Monate nach der Bundestagswahl. Der künftige Kanzler stellt fest, „es ist keine Euphorie“ zu verspüren. Er verstehe die überall wahrnehmbare Enttäuschung sogar, besonders angesichts des Schuldenpakets, bei dem man sich „weit von den eigenen Vorstellungen“ habe entfernen müssen. Wichtig seien aber jetzt die „Regierungsfähigkeit“ und auch der Erfolg der neuen Regierung mit der SPD, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen.