- Die SPD sollte von der britischen Labour-Partei lernen
Die in Großbritannien regierende SPD-Schwesterpartei Labour hat einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik angekündigt. Es geht vor allem darum, die wichtigsten Pull-Faktoren für Armutszuwanderung abzuschalten. Die SPD täte gut daran, sich hier ein Vorbild zu nehmen.
Großbritanniens regierende Labour-Partei beweist offenbar zweierlei, was ihrer deutschen Schwesterpartei SPD völlig abgeht: Sinn für die Wirklichkeit und wahltaktischen Überlebensopportunismus. Die Regierung von Premierminister Keir Starmer galt zwar bisher nicht nur ihren Kontrahenten als ausgesprochen migrations- und vor allem Muslim-freundlich. Aber das soll sich nun ändern – unter dem Druck von Wahlumfragen, die einen Sprung der Reform-Partei des (meist als Rechtspopulist gekennzeichneten) Nigel Farage an die Macht nach den Wahlen von 2029 als realistisch erscheinen lassen: Die Asylgesetze des Landes sollen nach dem Vorbild des ebenfalls sozialdemokratisch regierten Dänemarks drastisch verschärft werden. Innenministerin Shabana Mahmood, Muslimin und Tochter pakistanischer Einwanderer, hat die Reformpläne heute im Unterhaus vorgestellt.
