Der Osten will Söder

Corona hat die Karten für den künftigen CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur neu gemischt. Im Blickpunkt stehen, weil als Ministerpräsidenten in der Seuchenpolitik im Einsatz, NRW-Landeschef Armin Laschet und sein bayerischer CSU-Kollege Markus Söder. Laschet gilt darum momentan als Favorit gegenüber seinen Wettbewerbern Friedrich Merz und Norbert Röttgen. In den Ost-Landesverbänden wird aber über ein Junktim nachgedacht: Wir machen dich nur zum CDU-Chef, wenn du Söder die Kanzlerkandidatur überlässt. Sie halten Söder für zugkräftiger in ihren Landstrichen. Wenn Laschet in dieser Frage eiert, weil er selbst Kanzler werden will, könnte einer seiner Konkurrenten mit einem klaren Bekenntnis zum Kanzlerkandidaten Söder die Karten abermals neu mischen. Christoph Schwennicke



Mützenich kopiert „Mutmaßungen“ seien das, zu einer Frage, die jetzt überhaupt nicht anstünde, sondern im „Spätsommer“, als sei der noch ewig lange hin. In der Juni-Ausgabe stand in Cicero zu lesen, dass die beiden SPD-Vorsitzenden ­Saskia Esken und Norbert Walter-­Borjans den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich einem Olaf Scholz als Kanzlerkandidat vorzögen. Letztgenannter möchte unbedingt, auch wenn viele in der Partei anzweifeln, wie das Wahlprogramm einer linker gewordenen SPD zum Realo Scholz passen soll. Der ordentliche Parteilinke Mützenich hat jedenfalls unbenommen seiner lauen Dementis den Cicero-Artikel umgehend und vollständig auf seine Homepage gestellt. Macht man das, wenn da angeblich nichts dran ist? Warten wir die Auflösung im Spätsommer ab. Christoph Schwennicke

