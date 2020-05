Stadtgespräche im Mai

Goethe auf die Ohren!

Bisher gab es in Berlin mehr Barber-Shops als Haare. Mittlerweile übersteigt die Zahl der Podcasts die Menge der Ohren. Die kreative Klasse sitzt zu Hause. Dort ist kein Mikrofon weiter entfernt als das Smartphone. Wer will, kann sich rund um die Uhr akustisch trösten lassen, erhält Tipps für den nächsten Schleudergang oder Ratschläge zum besseren Selbst. Die menschliche Stimme wird gestärkt aus der Krise hervorgehen – besonders jene von Michael Kleeberg. Verschnupft und knarzig mag sie klingen, doch der Berliner Schriftsteller gibt im Podcast Goe­thes „Osterspaziergang“ in absolut hinreißendem Frankfurter Dialekt wieder: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäsche …“, „der aale Winner in seiner Schwäsche …“. Bildung durch Humor – ein nachhaltiger Trend? Alexander Kissler

Positiv bleiben Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister in Berlin-Mitte, ist zwar nicht der erste Politiker mit einer Corona-Infektion gewesen – wohl aber der erste, der sich diese absichtlich zugezogen hat: Er habe sich „fast schon bewusst infiziert, weil ich meine Freundin nicht in der Quarantäne allein lassen wollte“, ließ von Dassel wissen. Der Grünen-Politiker scheint dem Virus denn auch einiges abgewinnen zu können. In einem Interview mit dem Tagesspiegel freute er sich darüber, dass wegen der Krise die vielen Elektroroller aus dem Stadtbild verschwunden seien. Nicht zu vergessen die geringere Umweltbelastung wegen Corona: „Es hätte wohl ganz Australien vom steigenden Meeresspiegel überschwemmt werden können, und wir wären nicht bereit gewesen, auf so viel Flugverkehr zu verzichten.“ Alexander Marguier

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ