Zurück zum Beton

Dieses Haus ist brutal bedroht. Dabei ist es bei Liebhabern längst in der Berliner Architektur-Top-Ten gelistet. Die Rede ist vom Mäusebunker, einem einstigen Tierversuchslabor, das 1971 von Gerd Hänska errichtet wurde. Eine Perle des béton brut. Lange geschmäht, treibt dieser Stil international neue Blüten. Nur in Berlin will man davon nichts wissen. Ginge es nach dem Senat, würde der spröde Klotz den Weg alles Irdischen nehmen. Doch Beton ist geduldig. Niemand weiß das besser als Architekt Arno Brandlhuber, Experte für alles hübsch Betonierte. Zusammen mit Galerist Johann König will der die Brutalismus-Ikone nun zu einem Kulturort umfunktionieren. Zurück zum Beton! Etwas Besseres könnte der bärbeißigen Punk-Oma Berlin gar nicht passieren. Ralf Hanselle