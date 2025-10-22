Es gibt vieles, das sich der postmaterialistischen Linken vorwerfen lässt. Grenzenlose Naivität gehört dazu, wiederkehrende Realitätsverweigerung auch, und dass sie die Dinge, wie es Angela Merkel einmal zu unrecht für sich reklamierte, nicht vom Ende her denkt. Obendrauf kommt dann noch eine himmelschreiende Doppelmoral, die beeindruckt. Etwa dann, wenn Luisa Neubauer Tausende Frauen für eine feministische Aktion wegen der „Stadtbild“-Aussage von Friedrich Merz vor die CDU-Parteizentrale in Berlin ruft, derlei feministischer Aktionismus bei anderen Gelegenheiten aber ausgeblieben ist.

Zum Beispiel nach dem 7. Oktober 2023, als die Hamas-Terroristen Unfassbares mit Frauen in Israel anstellten, oder als Reaktion auf einen der erschreckend zahlreichen Fälle in Deutschland, als junge Frauen von Migranten ermordet wurden, die schon längst nicht mehr im Land hätten sein dürfen. Nein, da muss ein Bundeskanzler der Union schon einen halb diffusen Nebensatz formulieren, dass Frau Neubauer plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheint wie der Geist der vergangenen Weihnacht – und mit ihrer linksgrünen On-Off-Empörungsmischpoke von „Zusammen gegen Rechts“ demonstrieren geht in Berlin.

Unfähigkeit zur Mobilisierung gehört nicht dazu

Ja, vieles lässt sich der postmaterialistischen Linken vorwerfen. Unfähigkeit zur Mobilisierung gehört nicht dazu. Und auch nicht, dass diese Leute jede – von ihnen selbstverständlich höchstselbst als solche etikettierte – rassistische, frauenverachtende, homophobe, kurz menschenfeindliche Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nicht auch noch reiten würden bis zum Totumfallen. Schließlich müssen diejenigen, die auf der Sachebene blank sind, auf der Gefühlsebene punkten, um wenigstens den Hauch einer Existenzberechtigung simulieren zu können.

Luisa Neubauer und ihre On-Off-Empörungsmischpoke gehören dazu. Aktivisten, die vergewaltigte, verstümmelte und getötete Frauen weniger in Rage bringen als ein Kanzler, der irgendwas vom „Stadtbild“ erzählt. Aber auch Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD gehört dazu – oder scheint zumindest dazugehören zu wollen. Er warnte am Mittwoch nämlich, dass die Politik „höllisch aufpassen“ müsse, „welche Diskussion wir anstoßen, wenn wir auf einmal wieder in ein ,Wir‘ und ,Die‘ unterteilen“. Er sagte: „Ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht.“

Hierzu zwei Anmerkungen. Erstens: Dass Herr Klingbeil nicht in einem Land leben möchte, in dem das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht, kann ich nachvollziehen. Ich finde auch unangenehm, dass man in bestimmten Stadtteilen dieses Landes als Frau ohne Kopftuch oder als Mann mit Kippa heute negativ auffällt. Zweitens: Der Vizekanzler wirft hier dem Bundeskanzler fast unverblümt Rassismus vor, oder unterstellt ihm zumindest so etwas wie ein reaktionäres Gedankengut – und man fragt sich: Wie wenig Respekt muss Klingbeil eigentlich vor Merz haben, um das durchzuziehen?

Wer hier Koch und wer Kellner ist

Die meisten politisch Interessierten dürften wohl mitbekommen haben, dass sich Klingbeil und Merz mittlerweile duzen. Dass „Du Rassist“ leichter von den Lippen geht als „Sie Rassist“ dürfte aber nicht der einzige Grund sein für ein Verhalten, das anno dazumal noch ein hervorragender Anlass gewesen wäre für eine klare Ansage aus dem Kanzleramt, wer hier Koch und wer Kellner ist. Doch Klingbeil tut, was Klingbeil tut, weil er weiß, dass er das tun kann – und das wiederum liegt an Friedrich Merz selbst. Denn der macht wiederholt den Eindruck, dass er, sagen wir, sogar „Die Internationale“ singen würde, wenn das Klingbeil und Genossen nur von ihm verlangen würden, um Kanzler zu bleiben.

Das hat, wenn Sie mich fragen, aber wohl weniger damit zu tun, dass Friedrich Merz keine Überzeugungen hätte oder nicht hin und wieder auch die harte Wahrheit sagen würde, und sei es auch nur aus Versehen. Sondern eher damit, so die These dieses Beitrags, dass der Kanzler und mit ihm weite Teile der Union immer noch nicht verstanden haben, wie Kulturkampf funktioniert. Heißt konkret: Das mit dem „Stadtbild“ kann man schon so raushauen. Dann muss man die Nummer aber auch durchziehen.

Doch statt den nächsten Schritt zu gehen – und auf die Nachfrage eines Journalisten in aller Deutlichkeit zu erläutern, was das ganz konkret heißen sollte mit dem „Stadtbild“ –, meinte Merz, sich wegducken und mit „Fragen Sie Ihre Töchter“ antworten zu müssen. So ist aus der „Stadtbild“- eine „Töchter“-Debatte zum Nachteil von Friedrich Merz geworden, weil der Kanzler zögerte, den Streit, den er begonnen hatte, ordentlich auszufechten.

Jetzt wird Gesicht gezeigt gegen Merz

Wer so agiert, wird im Kulturkampf zwangsläufig zum Bettvorleger der Linken. Die hat beide Aussagen, die über das „Stadtbild“ und die über die „Töchter“, folgerichtig bereits gekapert, um Merz mal mehr, mal weniger erfolgreich zu demütigen. Das Arsenal reicht von Bildern in den sozialen Medien, wo „Töchter“ jetzt Gesicht zeigen gegen Merz, über Neubauer/Klingbeil und Co. bis hin zur Comedian Carolin Kebekus.

„Ich bin ja auch Tochter“, sagte Kebekus der dpa. „Und ich habe mich selbst gefragt – und mir dann ziemlich eindeutig geantwortet, dass das Bullshit ist. Ganz ehrlich – das größte Problem, das ich mit dem Stadtbild habe: E-Roller.“ Und das größte Problem, das Friedrich Merz jetzt hat, so lässt sich feststellen, ist, dass ihm einmal mehr eine Debatte entgleitet, die er selbst angestoßen hat.