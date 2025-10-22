Neubauer
Luisa Neubauer spricht bei der Kundgebung „Wir sind die Töchter“ der Initiative „Zusammen Gegen Rechts“ vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle / picture alliance/dpa | Lilli Förter

Aus der „Stadtbild“-Debatte wird eine „Töchter“-Debatte Wer im Kulturkampf zögert, wird zum Bettvorleger der Linken

Aus der „Stadtbild“- ist eine „Töchter“-Debatte geworden – zum Nachteil von Friedrich Merz. Weil der Kanzler zögerte, den Streit, den er begonnen hatte, auszufechten. Wer so agiert, wird im Kulturkampf zwangsläufig zum Bettvorleger der Linken.

VON BEN KRISCHKE am 23. Oktober 2025 5 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Es gibt vieles, das sich der postmaterialistischen Linken vorwerfen lässt. Grenzenlose Naivität gehört dazu, wiederkehrende Realitätsverweigerung auch, und dass sie die Dinge, wie es Angela Merkel einmal zu unrecht für sich reklamierte, nicht vom Ende her denkt. Obendrauf kommt dann noch eine himmelschreiende Doppelmoral, die beeindruckt. Etwa dann, wenn Luisa Neubauer Tausende Frauen für eine feministische Aktion wegen der „Stadtbild“-Aussage von Friedrich Merz vor die CDU-Parteizentrale in Berlin ruft, derlei feministischer Aktionismus bei anderen Gelegenheiten aber ausgeblieben ist. 

Zum Beispiel nach dem 7. Oktober 2023, als die Hamas-Terroristen Unfassbares mit Frauen in Israel anstellten, oder als Reaktion auf einen der erschreckend zahlreichen Fälle in Deutschland, als junge Frauen von Migranten ermordet wurden, die schon längst nicht mehr im Land hätten sein dürfen. Nein, da muss ein Bundeskanzler der Union schon einen halb diffusen Nebensatz formulieren, dass Frau Neubauer plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheint wie der Geist der vergangenen Weihnacht und mit ihrer linksgrünen On-Off-Empörungsmischpoke von „Zusammen gegen Rechts“ demonstrieren geht in Berlin. 

Unfähigkeit zur Mobilisierung gehört nicht dazu

Ja, vieles lässt sich der postmaterialistischen Linken vorwerfen. Unfähigkeit zur Mobilisierung gehört nicht dazu. Und auch nicht, dass diese Leute jede von ihnen selbstverständlich höchstselbst als solche etikettierte rassistische, frauenverachtende, homophobe, kurz menschenfeindliche Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nicht auch noch reiten würden bis zum Totumfallen. Schließlich müssen diejenigen, die auf der Sachebene blank sind, auf der Gefühlsebene punkten, um wenigstens den Hauch einer Existenzberechtigung simulieren zu können. 

Luisa Neubauer und ihre On-Off-Empörungsmischpoke gehören dazu. Aktivisten, die vergewaltigte, verstümmelte und getötete Frauen weniger in Rage bringen als ein Kanzler, der irgendwas vom „Stadtbild“ erzählt. Aber auch Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD gehört dazu – oder scheint zumindest dazugehören zu wollen. Er warnte am Mittwoch nämlich, dass die Politik „höllisch aufpassen“ müsse, „welche Diskussion wir anstoßen, wenn wir auf einmal wieder in ein ,Wir‘ und ,Die‘ unterteilen“. Er sagte: „Ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht.“

Hierzu zwei Anmerkungen. Erstens: Dass Herr Klingbeil nicht in einem Land leben möchte, in dem das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht, kann ich nachvollziehen. Ich finde auch unangenehm, dass man in bestimmten Stadtteilen dieses Landes als Frau ohne Kopftuch oder als Mann mit Kippa heute negativ auffällt. Zweitens: Der Vizekanzler wirft hier dem Bundeskanzler fast unverblümt Rassismus vor, oder unterstellt ihm zumindest so etwas wie ein reaktionäres Gedankengut – und man fragt sich: Wie wenig Respekt muss Klingbeil eigentlich vor Merz haben, um das durchzuziehen?

Wer hier Koch und wer Kellner ist

Die meisten politisch Interessierten dürften wohl mitbekommen haben, dass sich Klingbeil und Merz mittlerweile duzen. Dass „Du Rassist“ leichter von den Lippen geht als „Sie Rassist“ dürfte aber nicht der einzige Grund sein für ein Verhalten, das anno dazumal noch ein hervorragender Anlass gewesen wäre für eine klare Ansage aus dem Kanzleramt, wer hier Koch und wer Kellner ist. Doch Klingbeil tut, was Klingbeil tut, weil er weiß, dass er das tun kann – und das wiederum liegt an Friedrich Merz selbst. Denn der macht wiederholt den Eindruck, dass er, sagen wir, sogar „Die Internationale“ singen würde, wenn das Klingbeil und Genossen nur von ihm verlangen würden, um Kanzler zu bleiben. 

Das hat, wenn Sie mich fragen, aber wohl weniger damit zu tun, dass Friedrich Merz keine Überzeugungen hätte oder nicht hin und wieder auch die harte Wahrheit sagen würde, und sei es auch nur aus Versehen. Sondern eher damit, so die These dieses Beitrags, dass der Kanzler und mit ihm weite Teile der Union immer noch nicht verstanden haben, wie Kulturkampf funktioniert. Heißt konkret: Das mit dem „Stadtbild“ kann man schon so raushauen. Dann muss man die Nummer aber auch durchziehen. 

Doch statt den nächsten Schritt zu gehen – und auf die Nachfrage eines Journalisten in aller Deutlichkeit zu erläutern, was das ganz konkret heißen sollte mit dem „Stadtbild“ –, meinte Merz, sich wegducken und mit „Fragen Sie Ihre Töchter“ antworten zu müssen. So ist aus der „Stadtbild“- eine „Töchter“-Debatte zum Nachteil von Friedrich Merz geworden, weil der Kanzler zögerte, den Streit, den er begonnen hatte, ordentlich auszufechten. 

Jetzt wird Gesicht gezeigt gegen Merz

Wer so agiert, wird im Kulturkampf zwangsläufig zum Bettvorleger der Linken. Die hat beide Aussagen, die über das „Stadtbild“ und die über die „Töchter“, folgerichtig bereits gekapert, um Merz mal mehr, mal weniger erfolgreich zu demütigen. Das Arsenal reicht von Bildern in den sozialen Medien, wo „Töchter“ jetzt Gesicht zeigen gegen Merz, über Neubauer/Klingbeil und Co. bis hin zur Comedian Carolin Kebekus. 

„Ich bin ja auch Tochter“, sagte Kebekus der dpa. „Und ich habe mich selbst gefragt – und mir dann ziemlich eindeutig geantwortet, dass das Bullshit ist. Ganz ehrlich – das größte Problem, das ich mit dem Stadtbild habe: E-Roller.“ Und das größte Problem, das Friedrich Merz jetzt hat, so lässt sich feststellen, ist, dass ihm einmal mehr eine Debatte entgleitet, die er selbst angestoßen hat. 

Hans Jürgen Wienroth | Do., 23. Oktober 2025 - 12:58

Er hätte es ganz kurz und einfach beantworten können: Fragen Sie einmal Cem Özdemirs Tochter!

Özdemir hat sich vor kurzem noch geäußert, dass sich auch seine Tochter abends und nachts im „Stadtbild“ nicht mehr sicher fühlt.

Walter Buehler | Do., 23. Oktober 2025 - 13:05

Über gute Journalisten kann ich mich richtig freuen!

Was die grüne Influenzerin Louisa betrifft: Ich kann schon verstehen, dass Sie ab und an einen Beitrag zu den Lebenshaltungskosten ihre kleinen Familie leisten will. Dazu muss sie halt - wie ja auch Greta - immer mal wieder was machen, was Geld in ihre Taschen spült.

"Honi soit qui mal y pense", wie es so schön auf dem kgl. Wappen des United Kingdom heißt.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 23. Oktober 2025 - 13:34

Merz mutiert nur zum evtl. "Feinbild" der AfD und deren Wähler, durch aber andere "Flapsigkeiten" und zu einem des Feuilleton, Kulturschaffender und Frau Neubauer.
Aber die Kritik ist dann doch noch nicht das "Niveau" des "Zentrums für politische Schönheit" und wirkt auf mich auch eher wie "Hallo, ich belle, aber ich beisse nicht".
Die Grünen bleiben in dem Rahmen eines möglichen Koalitionspartners der CDU und danach muss sich auch Frau Neubauer richten?
Im Übrigen, haben wir schon vergessen, was sich ein Helmut Kohl alles gefallen mußte, von Frau Merkel ganz zu schweigen?
Man sollte in der Politik nicht gar zu empfindlich sein.
Wenn sich Klingbeil und Merz duzen, dann weiss Klingbeil, was er sagen darf, aber auch sagen sollte.
Merz ist mir früher nicht als Intellektueller in der CDU aufgefallen!
Ich würde mich nur freuen, wenn jetzt wirklich POLITIK gemacht würde von seiten der Regierung.
Viele werden dann vielleicht doch die CDU wählen, weil die überzeugt, hoffentlich auch die SPD?

Wolfgang Borchardt | Do., 23. Oktober 2025 - 13:44

nun nachgelegt und seine Aussage konkretisiert. Ob "Pascha" oder "Stadtbild" - die schweigende Mehrheit weiß, was er meint. Trotzdem völlig daneben, weil undiplomatisch und nicht konkret. Da draußen sind Leute, die nichts anderes tun, als des Kanzlers Worte zu verfolgen, um daraus auf Knopfdruck das nächste Event gegen "Rassismus" mit 2000 Gläubigen zu generieren. Mit seiner anschließenden Erklärung ist die abwegige Rassismus-Debatte widerlegt worden. Aber warum nicht gleich? Die selbsternannten Gutmenschen stört es wenig, dass Migranten durch Geschäftemacher in Abrisshäusern untergebracht werden. Was vor allem anderen auffällt: Sie glauben, sich für die Probleme anderer Menschen stark machen zu müssen, von denen sie selbst weit entfernt sind.

Elisa Laubeth | Do., 23. Oktober 2025 - 14:00

VIE

Heidemarie Heim | Do., 23. Oktober 2025 - 14:13

"James" aus dem Bundeskanzleramt rafft es eben nicht könnte man meinen. Immer wieder stolpert er sehr zum Ergötzen des eigenen Koalitionspartners und dem Rest der rot-grün-linken Oppositions-Mischpoke über die am Boden vor ihm sorgfältig drapierte Jagdtrophäe.
Und noch was Anderes ist mir bei Ihrem wie immer sehr zu meinem Amüsement beitragenden u. so fantasievollen Begriffen wie On-off-Empörungsmischpoke;) aufgefallen lieber Herr Krischke! Eine, korrigieren Sie mich sollte ich falschliegen, erkennbar unterschwellige Wut gegenüber diesen Gestalten sowie hinsichtlich deren unglaublich ignoranten wie an Heuchelei nicht zu übertreffenden Auftritte?
Gehen denen nicht bald langsam die Säue aus? Ich dachte, die wären in der Mehrheit Vegetarier oder Veganer;). Egal! Mich, Sorry! kotzen diese gratismutigen Feministinnen und ihre Testikellosen männlichen Pendants inzwischen mehr als nur an! Trotzdem noch Allen einen schönen Tag! MfG

Rainer Mrochen | Do., 23. Oktober 2025 - 14:13

Leute ohne Substanz, jedenfalls wenn es gilt, rückhaltlos, ein Deutschlandbild zu bewahren, daß liberal-konservativ, gemäßigt und (wert(e))stabil im inneren wie im äusseren Auftritt daher kommt. Nichts von all dem lässt sich Figuren dieses Formates zuschreiben. Beliebigkeitspersonen die nur dann ein "straffes" Auftreten hinlegen wenn es selbst nichts kostet; z.Bsp. Schulden für die Andere gerade stehen müssen oder Steuerversprechen die nicht eingelöst werden und Straftatbestände schaffen, die "unsereDemokratie"-Verteidiger und deren Mitläufer zu Untertanen degradieren. Das wiederholen der ewig gleichen Tatbestände macht es, für mich, zwar nicht besser aber befreit ungemein sich die Dinge vom Leib zu schreiben. Hoffentlich ist vorzeitig Schluss mit diesem absurden "Staatstheater." Nichts für ungut aber Vollpfosten sind bisweilen standhafter als andere Hohlkörper. Hauptsache alles gesichert demokratisch.

Markus Michaelis | Do., 23. Oktober 2025 - 14:20

Der Vorwurf an die postmaterielle etc. Linke ist, dass sie vorgibt für die ganze Menschheit zu sprechen. Ich gestehe dieser Linken sofort zu, dass sie offensichtlich für Millionen spricht, viele auch mit tiefen Erschütterungen. Aber für Alle? Das zerquetscht alle anderen Menschen und Strömungen.

Im selben Sinne finde ich auch die Überwindung des "Wir und Die" schlimm. Was meint man damit: dass wir in Deutschland jetzt wieder mal das Welt-Supervolk haben, dass jedes Wir und Die überwindet und die Spitze der Menschheit ist? Oder dass wir es für die ganze Menschheit überwinden - haben WIR DIE gefragt? Diese Anmaßungen zerquetschen andere.

Der Fehler von Merz und der "Mitte" ist nicht, dass sie nicht wüssten, was Kulturkampf ist, der Fehler ist, dass sie im Herzen auch an das eine große Menschheits-WIR glauben und daran, dass sie es vertreten. Mit so einer Einstellung kann man nur jedem nachlaufen, der vorgibt, noch erschütterter zu sein und noch mehr Menschheit zu vertreten.

Angelika Sehnert | Do., 23. Oktober 2025 - 14:32

Die Bundesregierung gönnt sich so viele neue Stellen, Staatssekretäre, Mittel für Visagisten, warum, um Himmelswillen, bringt man Merz nicht endlich eine vernünftige Kommunikationsstrategie bei? Das ist das eine.

Das andere ist, dass eigene Partei"Freunde" ihm auch noch in den Rücken fallen.
Die CDU hat immer noch nicht begriffen, dass es um ihre Existenz geht. Die vereinte Linke träumt von einer Regierungsübernahme. Die Anwürfe des angeblich sensiblen Klingbeil gegen Merz in einer weinerlich-pathetischen Rede sind ein Skandal. Hat die CDU, hat Merz kein Selbstwertgefühl? Will sie Bettvorleger sein? Es ist ein Irrglaube man müsse linke Themen übernehmen, damit man auch ein bisserl progressiv und modern daherkommt, von wegen Vielfalt und so. Niemand weiß mehr, wofür die CDU inhaltlich überhaupt noch steht. Wenn sie es nicht ganz schnell schafft ein dezidiert konservatives Bild geschlossen zu vermitteln, wird sie den Weg der FDP gehen. Mit Beliebigkeit gewinnt man keine Wahlen.

Thomas Hechinger | Do., 23. Oktober 2025 - 14:32

Ja, der Kulturkampf ist in vollem Gange. Es werden alle Register gezogen.

Heute morgen gab es eine Hausdurchsuchung bei Professor Norbert Bolz. Er hatte nichts anderes getan, als in einem Tweet den Anklang einer „taz“-Losung an eine national-sozialistische Parole aufzudecken, indem er diese Parole zitierte, um die „taz“ bloßzustellen. Jeder, der nur einigermaßen etwas vom indirekten Sprechen versteht, erkennt die Ironie hinter der Sache. Nicht aber die deutsche Justiz. Entweder sind diese Juristen strunzdumm, was ich nicht glaube, oder sie mißverstehen den Tweet von Herrn Bolz mit Absicht, um ihm zu zeigen, daß er „es mit einem starken Staat zu tun bekommt“, wenn er staatstreue Medien lächerlich macht. Leider kann ich den Tweet, um den es hier geht, nicht zitieren, mein Bademantel ist gerade in der Wäsche.

Ich möchte hiermit meine volle Solidarität mit Herrn Bolz ausdrücken.

Diesen taz-Artikel las ich heute anfangs Wort für Wort, dann nur noch diagonal Wie ich auf die Idee kam, die ketzerische und verlogene taz überhaupt in die Hände zu nehmen frage ich mich, nahm ich eine Wesensveränderung durch?
Eine Frage habe ich lieber Herr Hechinger. Immer wieder wurde der Vorname
"Lars" geschrieben. Ist das unser Antifa-Vizekanzler Lars Klingbeil? Danke.

Stefan | Do., 23. Oktober 2025 - 14:33

Ab einem gewissen Alter, habe ich den Eindruck, ist es für manche Leute nicht mehr möglich den kulturkampf zu führen.
Merz ist offenbar dafür zu alt.
Lars Klingbeil fährt ihm dauernd über den Mund, das fällt schon sehr auf.
Mit Linnemann oder Spahn würde er wahrscheinlich nicht in diesem Stil schlittenfahren.
Ich fühle mich bezüglich Merz und Klingbeil zurückversetzt in den Kindergarten, wo der Kasperl mit seinem Theater kam und das Krokodil stets eins auf die freche Nase bekam.
Nun raten sie mal, wer von den beiden o.g. Personen Kasperl ist und wer das freche Krokodil ???

Markus Michaelis | Do., 23. Oktober 2025 - 14:39

Das wäre auch mein Hauptvorwurf an "die Migranten". Man kommt zu Millionen in eine Gesellschaft und die politisch sichtbaren Migranten gehen zu 90% mit den Kräften in Deutschland zusammen, die alles "Wir und Die" überwinden wollen. Für diese Gesellschaft - für die Menschheit? Was soll das geben?

Wo ist da die Verantwortung an einer realen Gesellschaft mitzuarbeiten?

Peter William | Do., 23. Oktober 2025 - 15:11

Deutschland sollte ja eins werden, wurde uns gesagt. Heikles Thema, egal. Mal wieder die USA als Beispiel heranziehend. Der Kontinent war dünn besiedelt als die ersten europäischen Menschen landeten. Wo Platz ist kann sich ausgebreitet werden.

Gerade einige der Bezirke der Anlandungsstädte sind legandär gewesen, Chinatown, little Italy usw. usf. Dabei wurde aber soweit ich weiß niemand verdrängt, sondern die Viertel entstanden halt und hatten/haben ihren Charme, naja an der Ostküste der USA war ich noch nicht...

Es ist halt etwas anderes in einem gut bekannten Viertel nicht einmal mehr die Names der Läden lesen zu können. Vielleicht würde es aber auch einigen Westdeutschen hier so gehen die kein Kyrillisch in der Schule hatten und mit dem griechischen Alphabet nichts anfangen können.

Es sind immer wirtschaftliche Gründe die zu großer Unzufriedenheit führen, wer es sich leisten kann und will zieht halt weg wenn Gewalt, Müll und Drogenzombies das Stadtbild prägen.

A. Brand | Do., 23. Oktober 2025 - 15:42

Absolut lesenswert, wäre es nicht so unglaublich ärgerlich, könnte man darüber lachen, ernst nehmen kann man diese linksextreme Bagage jedenfalls nicht, die Gefahr, die von Ihnen ausgeht, muß man aber um so ernster nehmen!

„eine himmelschreiende Doppelmoral“ &
„müssen diejenigen, die auf der Sachebene blank sind, auf der Gefühlsebene punkten“

Genauso ist es, keine Argumente, keine Fakten, Gefühle und „Haltung“ müssen reichen, und die Doppelmoral tut den Rest!

Was Merz angeht, so kann und muß man einfach immer wieder feststellen, er ist und bleibt ein FEIGLING! Sitzt am längeren Hebel und sägt ihn willig ab um den linksextremen „Partnern“ zu gefallen, so dämlich muß man sein - ohne Worte!

Günter Johannsen | Do., 23. Oktober 2025 - 15:54

wie sich dumme Kids von Links-Außen instrumentalisieren lassen. Jeder Mensch - ob Frau oder Mann - liest Zeitung, sieht Welt-TV und geht mit offenen Augen durch unsere Städte ... und diese primitiven LinX-Ideologen meinen, denkende Menschen immer noch hinter ihr linksfaschistisch-rotgrünes Licht führen zu können? Damit lenken sie zu recht den Zorn der Bevölkerung auf sich und stärken weiter die AfD. Nur zu: wenn die LinX-Lügner so weitermachen wollen, werden sie recht bald die Quittung des Souveräns zu den nächsten Landtagswahlen ernten. Darauf freue ich mich schon jetzt!
Statt endlich aufzuwachen und sich ehrlich zu machen, spielen sie weiter das DDR/SED-Spiel ohn Unterlass ... Und sie beschleunigen damit ihren eigenen Untergang!

Günter Johannsen | Do., 23. Oktober 2025 - 15:58

Tochter und Enkelin eines sehr reichen Clans. Sie sollte sich als Instrument einer linXen Clique schämen! Sie wird nur benutzt und sie lässt ich gern benutzen: Warum? Geht es um ihr vernachlässigtes Geltungsbedürfnis?

Thomas Veit | Do., 23. Oktober 2025 - 16:05

Schließlich sitzt Merz auf seinem, Klingbeils Stuhl... ...?

Und auch wer Kellner und wer Koch ist ist jawohl seit Beginn dieser Koalition klar: die SPD kocht - definitiv! Wem und wie die Union dieses Essen serviert oder ob es ihr selbst schmeckt... ...? Das ist dem empfindsamen Lars doch wohl wurstegal..., schließlich weiß er doch ganz genau, dass auch die CDU der SPD nachfolgen wird..., in jeder Hinsicht.

Urban Will | Do., 23. Oktober 2025 - 16:14

Kompliment. Ich glaube, Sie irren sich, Herr Krischke. Fritzchen hat weder eine Überzeugung noch kapiert, dass der Kulturkampf – auch gegen ihn – längst läuft (wenn auch noch längst nicht auf Volldampf, das kommt noch).
Es spottet jeder Beschreibung, dass er und seine Gurkentruppe sich zum nützlichsten Idioten gemacht haben, den Linksgrünwoke, also auch Neubauer, haben konnten, sondern dass er nun auch noch duckmäuserisch deren eindeutige „Fritzchen-Verachtungs-Aktionen“ stumm über sich ergehen lässt. Nicht mal sein möchtegern-dynamischer Generalsekretär holt zum Gegenschlag aus. Das ist so eine dermaßen jämmerliche Truppe, dass man sich nur noch angewidert, aber auch lachend abwenden kann.
Ich bin mir sicher, Klingbeil und seine Sozen reißen hinter seinem Rücken nur noch Witze über ihn. Mehr hat er auch nicht verdient.
In der Tat, er würde sich eine rote Kappe aufsetzen und die Internationale blärrend durch Berlin marschieren, würde der Lars es ihm befehlen. Kopfkino.

Stefan Teschner | Do., 23. Oktober 2025 - 16:21

Der Kanzler macht dem politischen Gegner die Skandalisierung seiner Aussagen viel zu leicht.
Und es wird mehr und mehr klar, dass Friedrich Merz nicht das notwendige Format hat, um in den Rückzugsgefechten dieses Milieus zu bestehen.
Hätte er besser geschwiegen anstatt bemüht und unter Zuhilfenahme der üblichen Beschwichtigungsfloskeln („wir brauchen doch Migration“) einen Zustand zu erklären, der in seiner Offensichtlichkeit keiner Erklärung bedarf. Die Linke macht einen konzertierten „High-Five“, weil es wieder einmal gelungen ist, den Kanzler in eine demütigende Defensive zu treiben. Der Kanzler springt zu schön über Stöckchen.
Der vermeintlich erklärende Hinweis auf die „Töchter“ hat eine weitere unnötige und schwer zu verteidigende Flanke geöffnet: Zwar war meine eigene Tochter im konkreten Fall höchst angewidert, aber es mag auch Töchter geben, die nichts dagegen haben, von einem migrantischen Fahrgast im Bus beherzt an die Schenkel gefasst zu werden..

Bernhard Kessler | Do., 23. Oktober 2025 - 16:29

Die gespielte, nicht glaubwürdige Empörung, mit der verpeilte Jungaktivistinnen kollektiv gegen Rechts (nicht jedoch gegen Links) krakeelen, ist möglicherweise nur Projektion einer Protesthaltung gegen die tiefsitzend gefühlte Vernachlässigung durch die erwachsenen Vorbilder, die lieblosen.

Christa Wallau | Do., 23. Oktober 2025 - 16:31

Migration zu beschreiben, wird in Deutschland automatisch öffentlich angegriffen u. als Hetzer, Fremdenhasser, Rassist u. ä. beschimpft.
Es soll u. darf nicht gesagt werden, was FAKT ist bzw. täglich geschieht, sondern alles muß grundsätzlich positiv gesehen werden - das wollen jedenfalls alle, die Merz (die AfD sowieso schon lange!) massiv angreifen.

Die Solidarität unter den Frauen geht offenbar nur so weit, daß sie sich im "Kampf g e g e n Rächts" unterstützen, aber nicht im Kampf f ü r die Sicherheit der vielen Frauen, die Angst haben, sich z. B. in Städten frei zu bewegen.

S i e spalten also quasi die Gesamtheit der Frauen (ob Töchter, Mütter oder Omas), indem sie deren Beobachtungen u. Gefühle ins Lächerliche bzw. ins Kriminelle ziehen.
Sie negieren schlicht den Zusammenhang der Zunahme von Verschmutzung, Drogenkonsum,
Herumlungern, Pöbelei, Raub u. tätlichen Angriffen in vielen Städten mit der irregulären/ illegalen Massenimmigration der letzten Jahre.
M. E. ist das irre!

IngoFrank | Do., 23. Oktober 2025 - 16:33

nicht …..“
Damit meint aber der Herr Klingbeil nicht ! ! ! die, die mit einer Kippa oder ohne Kopftuch durch die Stadt gehen oder gar an einem Infostand der einzigen links grün unabhängigen Oppositionspartei verweilen …..

Doch zurück zum Kernthema ……
Die einzige Partei die nicht vor dem linken Block im Staub liegt, ist nun mal die AfD.
Die Union muss kuschen und weitestgehende Zugeständnisse and die führende Kraft des linken Blocks der SPD mit ihren 15% machen, um weiter Kanzlerpartei spielen zu dürfen. Das Schlimme daran ist, dass sie sich die Union schon unter Merkel Schritt für Schritt der vereinigten Linken näherte, und dieser Prozess sich mit Merz wieder beschleunigte. Da mir den SED Erben und den Grünen nochmals I d Summe rd 22% in die Wagschale kommen und die Grünen als „Notnagel“ zur Verfügung stehen müssen und in der allergrößten Not noch die SED Erben gegen die AfD gebraucht wird, ist klar wer im Dreck liegt als Fußabtreter des LinksGrünen. Blocks.
MfG a d Erf. Republik

