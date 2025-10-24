- Seit wann ist es feministisch, Probleme mit kriminellen Ausländern zu ignorieren?
Die Auseinandersetzung um Friedrich Merz’ Satz berührt ein tieferes Thema: Wie ehrlich ist der Westen noch, wenn es um seine eigenen Werte geht? Ein Feminismus, der aus Angst vor falschen Zuschreibungen schweigt, verrät sein Ziel. Freiheit braucht Klarheit – auch, wenn sie unbequem ist.
Als Friedrich Merz sagte, das „Stadtbild habe sich verändert“, war das kein rhetorischer Fehltritt, sondern eine Feststellung, die auf alltäglichen Erfahrungen gründet. Und doch genügte dieser Satz, um die politische Landschaft in Aufruhr zu versetzen. Wenige Tage später folgte die Ergänzung „Fragen Sie Ihre Töchter“ und machte aus einer Migrationsdebatte plötzlich eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über Geschlechterrollen, Sicherheit und Sprache.
Wenn man sich die Reaktionen aus dem linken politischen Lager anschaut, muss man vor allem eine Gegenfrage stellen: Seit wann ist es eigentlich feministisch, Probleme mit männlicher Kriminalität oder Integrationsdefiziten zu verschweigen?
