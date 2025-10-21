- „Ich weiß, was Merz meint – aber ich weiß auch, wie sich seine Worte anfühlen“
Meltem Seker ist CDU-Mitglied, hat einen türkischen Migrationshintergrund – und kennt das Gefühl, in der eigenen Stadt nicht sicher zu sein. Dennoch versteht die 24-Jährige, warum sich viele gut integrierte Migranten durch Aussagen wie die von Friedrich Merz verletzt fühlen.
In Berlin, Köln und anderen Städten gingen in den Tagen nach der sogenannten Stadtbild-Aussage von Friedrich Merz Hunderte Menschen auf die Straße. Auf den Transparenten stand „Rassismus tötet“ oder „Kein Platz für Hetze“. Viele trugen Jutebeutel, Regenbogen-Pins, manche Schilder mit „Vielfalt statt Ausgrenzung“. Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer ließ es sich nicht nehmen, direkt vor der CDU-Parteizentrale in Berlin eine Demo gegen Merz zu organisieren.
Es war ein lautstarker Protest, aber einer, der vor allem aus einem bestimmten Milieu kam: überwiegend weiß, akademisch, gut situiert, meist grün-nah. Menschen, die überzeugt sind, auf der richtigen Seite zu stehen: moralisch, gesellschaftlich, politisch. Und doch hatte man das Gefühl, dass viele von ihnen gar nicht die Lebensrealitäten kennen, über die Merz gesprochen hat.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.