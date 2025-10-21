Friedrich Merz
Friedrich Merz / picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya

Nach Stadtbild-Äußerung „Ich weiß, was Merz meint – aber ich weiß auch, wie sich seine Worte anfühlen“

Meltem Seker ist CDU-Mitglied, hat einen türkischen Migrationshintergrund – und kennt das Gefühl, in der eigenen Stadt nicht sicher zu sein. Dennoch versteht die 24-Jährige, warum sich viele gut integrierte Migranten durch Aussagen wie die von Friedrich Merz verletzt fühlen.

VON MELTEM SEKER am 22. Oktober 2025 8 min

Autoreninfo

Meltem Seker studiert Politikwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen.

So erreichen Sie Meltem Seker:

In Berlin, Köln und anderen Städten gingen in den Tagen nach der sogenannten Stadtbild-Aussage von Friedrich Merz Hunderte Menschen auf die Straße. Auf den Transparenten stand „Rassismus tötet“ oder „Kein Platz für Hetze“. Viele trugen Jutebeutel, Regenbogen-Pins, manche Schilder mit „Vielfalt statt Ausgrenzung“. Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer ließ es sich nicht nehmen, direkt vor der CDU-Parteizentrale in Berlin eine Demo gegen Merz zu organisieren.

Es war ein lautstarker Protest, aber einer, der vor allem aus einem bestimmten Milieu kam: überwiegend weiß, akademisch, gut situiert, meist grün-nah. Menschen, die überzeugt sind, auf der richtigen Seite zu stehen: moralisch, gesellschaftlich, politisch. Und doch hatte man das Gefühl, dass viele von ihnen gar nicht die Lebensrealitäten kennen, über die Merz gesprochen hat.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Michael Kaufmann | Mi., 22. Oktober 2025 - 11:35

Es ist nicht notwendig auf jeden Zug auf zu springen. Bei vorhandener Selbstregulation sollte man doch meinen kann jeder selbst erkennen ob und wie er am Stadtbild mitwirkt.
Vielleicht sollten wir Stuhlkreise auf dem Marktplatz veranstalten. Das bietet dann eine schöne Platform zur Selbstinzinierung.
Ok, vieleicht muss vorher noch aufgeräumt werden, aber das sollte es uns doch wert sein.

Theodor Lanck | Mi., 22. Oktober 2025 - 11:49

Zu Merz' Wort der Leitkultur gehört auch ein Leitbild, und das muss für Integration und Zusammenhalt deutsch bzw westlich sein. Da geht es nicht um Biologie und körperliche Merkmale, sondern um die "guten Sitten", die sich eben auch und gerade im öffentluchen Raum zeigen.

Anders als Einwanderungsländer haben wir eine gewachsene Kultur und tradierte Sitten, in die zu-gewandert, an die sich also anzupassen ist.

Markus Michaelis | Mi., 22. Oktober 2025 - 11:55

Ja sollte. Nur ist das nicht immer so einfach, weil eines der Hauptprobleme zumindest westlicher Gesellschaften ist, dass man sich auf immer weniger einigen kann. Es gibt zunehmend keine präzisen Aussagen, die einfach nur stimmen und auch relevant sind.

Viele wollen die "Stadtbildfrage" auf Kriminalität und Verwahrlosung reduzieren. Kann man machen, aber zum Einen ist schon umstritten, was genau wie kriminell ist, zum Anderen ist das auch nur eine Festlegung, der nicht alle zustimmen. Es geht auch um viel mehr und nichts wo man alle Menschen unter einen Hut bekommen wird.

Unsere Gesellschaft ist zB nicht mehr eine riesige Biodeutsche, geschlossene Mehrheit, in der sich wenige Migranten behaupten müssen. Es ist weit weg davon und im schnellen Wandel. Ich fühle mich zB die letzten Jahre zunehmend dadurch fremd und verletzt, dass mit einer Selbstverständlichkeit politisch aktive Migranten recht einseitig ihre Anliegen sehen und andere als Rassisten bezeichnen.

Markus Michaelis | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:02

Schön - jetzt ohne Zynismus ist das ja erstmal positiv. Nur: (a) stimmt es nur zum Teil. Es ist offensichtlich, dass sehr viele auch Teil ihrer "anderen Heimaten" sein wollen und das geht nicht immer ohne Widersprüche, die jeder Mensch anders auflösen wird. (b) Auch für die, die ganz Teil DIESES Landes sein wollen (Neue wie Alte), stellt sich die Frage, welches Land es denn nun ist, denn alles ändert sich recht schnell.

Hier präzise zu formulieren, was man nun genau meint, so dass niemand sich getroffen fühlt, wird nicht möglich sein. Ich sehe heute viel mehr meine eigenen Bezüge zu Türkei, arabischem Raum, Afrika etc., die ich auch ausbauen sollte, vielleicht die Sprachen lernen, vielleicht mehr Einsatz für die Probleme dort, so wie auch für Frankreich oder Österreich. Klar, aber im selben Maße verschwinden auch meine Bezüge zu Deutschland. Bei was will ich denn hier genau dabei sein - mehr als irgendwo anders?

Ich glaube nicht, dass es da "DIE" präzisen Formulierungen gibt.

Günther Anderer | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:09

ist der neue Volkssport. Mit etwas Verstand und weniger Wehleidigkeit kann sofort man wissen, wer gemeint und wer nicht gemeint ist. Viele Migranten wählen inzwischen die AfD. Warum eigentlich? Weil ihnen das aktuelle Deutschland auch nicht mehr gefällt.

Markus Michaelis | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:13

Wir führen Diskussionen oft so, als müsse man am Ende zu einer gemeinsamen Wahrheit kommen, die dann alle umarmen können. Das ist aber nicht so - es gibt nicht diese letzte, gemeinsame Wahrheit, für die man nur genügend Offenheit und Geduld bräuchte, um sie für alle zu entdecken.

Deutschland wird sicher nicht verschwinden, dafür sind solche "Verwaltungskonstrukte" zu schwierig zu erreichen, als dass man sie aufgäbe. Die Menschen werden sich auf irgendwas einigen, aber das ist immer mehr oder wenige willkürlich aus vielen Möglichkeiten ausgewählt und wird immer viele nicht mitnehmen.

Ich würde daher nicht die Präzision betonen. Auch wenn es richtig ist, dass man sich um Präzision bemühen sollte, aber es ist immer eine persönliche Präzision - die Präzisionen der Anderen sehen anders aus.

Im Moment können wir nur offen sein, all die verschiedenen Wahrheiten, die sich angesammelt haben, wahrzunehmen. Wohin es dann genau geht und wer sich darin wohlfühlt, ist wohl relativ offen.

Markus Michaelis | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:23

Sorry, wenn ich hier die Kommentare so spamme, aber ich halte diese Diskussionen für sehr wichtig. Wir haben uns in Deutschland ja lange mit als absolut gedachten Scheinwahrheiten identifiziert und stehen jetzt etwas hilf- und ratlos vor einer großen Welt, die sich nicht an unser Schema hält.

Wenn Frau Seker sagt, dass viele Migranten einfach nur ein selbstverständlich anerkannter Teil dieses Landes sein wollen, finde ich das viel zu wenig. Da ist kein Bewusstsein dafür da, dass es darum geht, welches Land es denn sein soll. Damit ringt jedes Land schon aus sich heraus, weil sich immer alles ändert und wieder in Frage steht. Aber wenn man in solchen Stärken wie jetzt in ein Land migriert, kann man aus meiner Sicht diesen Punkt nicht so "naiv" hinstellen, sondern muss auch die Verantwortung mitdenken, welches Land es denn werden soll. Das ist selbstverständlich offen, einfach durch die Zahl und Vielfalt der Menschen - und die Welt drumherum ändert sich sowieso.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:25

Beim CDU-Parteitag 2018 gab Friedrich Merz sein Ziel vor: "Halbierung der AfD ". Mit der Kritik an "kleinen Paschas" ging es los, nun er aktuell beim "Stadtbild" gelandet. Was sind seine Lösungsansätze? Genauso wenig erkennbar wie früher bei Merkel.

Heidemarie Heim | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:26

Ist bekanntlich eine Kunst, die niemand kann geehrte Frau Seker! Und Ihre Überlegungen, Bedenken in allen Ehren! Erstrecken sich diese auch auf andere stigmatisierte Mitbürger/innen, die sich wie inzwischen Millionen politisch demokratisch konservativ Wählende, insbesondere die dem von Ihrer Partei ausgemachten Hauptfeind, der AfD anhängen, ausgegrenzt, beleidigt, mit Nazi- Massenmördern verglichen oder im harmlosesten Fall nur als Zerstörer unserer Demokratie, des Staatswesens und als Antidemokraten gebrandmarkt werden? Oder wie ich persönlich als ehemalige CDU/FDP-Wählerin alarmiert auf Parteizusammenschlüsse u. sollte es dienlich sein sogar eine Zusammenarbeit mit den Nachfolgern der SED o. sonstigen Antifa-Unterstützern blicken? Politisch inzwischen heimatlos, fühle ich mich als "Demokratin" aus Kreisen Ihrer u. anderer Parteien auch mit angesprochen, wenn man die politische Konkurrenz u. deren Wähler derart verunglimpft o. sogar entgegen der Verfassung verbieten will! MfG

H. Abele | Mi., 22. Oktober 2025 - 12:26

"Wir ... müssen nun immer wieder erklären, dass wir anders sind. Wir müssen uns abgrenzen, rechtfertigen, beweisen."
Eine Herausforderung, mit der ich als (deutscher) Mann mittlerweile oft konfrontiert werde, denn, wie wir durch Frau Reichinnek gelernt haben,: "Frauen haben keine Angst vor Migranten, sondern vor Männern".
Auch ich ruiniere das Stadtbild nicht. Also lassen Sie uns doch gemeinsam die moralisch aufgeblasene heiße Luft von links ignorieren und uns auf die Botschaft statt die Formulierung konzentrieren.

