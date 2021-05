Noch nie waren wir so sehr wir.

Wir Bürger. Wir Politiker. Wir Journalisten.

Noch nie litten wir so sehr unter der gleichen Bedrängnis, den gleichen Einschränkungen des Alltags, den gleichen Lebensängsten. So wie wir sorgen sich Regierungsmitglieder um ihre Gesundheit, um die Unversehrtheit ihrer Kinder, Eltern, Enkel und Freunde. Sie greifen ebenso reflexartig zur Maske wie wir Menschen in den Medienbetrieben, wir Menschen überall im Land.

Sie wie wir, wir wie sie desinfizieren gründlich unsere womöglich coronaverseuchten Hände, waschen sie ausgiebig, ganz besonders auch, wie von den Epidemiologen empfohlen, die Daumen. Und bei Begegnungen sind wir, wie von den Virologen verordnet, auf Distanz bedacht.

Wir sind wir sind wir – eine Gemeinschaft, allesamt.