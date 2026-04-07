Das „Loch“ in den Staatskassen - Der gefräßige Staat als Wolf und Großmutter aller Probleme

Der deutsche Staat hat nicht zu wenig Geld, sondern er nimmt den Bürgern immer mehr Geld ab. Und trotzdem reicht es nie, weil er sich für alles und jeden zuständig sieht. Höchste Zeit, das größenwahnsinnige Biest an die Leine zu nehmen.