Klingbeil Merz
Finanzminister Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz nehmen Geld in die Hand, 14.01.2026 / picture alliance/dpa | Soeren Stache, 5.12.20

Das „Loch“ in den Staatskassen Der gefräßige Staat als Wolf und Großmutter aller Probleme

Der deutsche Staat hat nicht zu wenig Geld, sondern er nimmt den Bürgern immer mehr Geld ab. Und trotzdem reicht es nie, weil er sich für alles und jeden zuständig sieht. Höchste Zeit, das größenwahnsinnige Biest an die Leine zu nehmen.

VON FERDINAND KNAUSS am 7. April 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

In den Nachrichten ist also wieder einmal von einem „Milliardenloch in den öffentlichen Kassen“ die Rede. In dieser Formulierung steckt bereits ein Framing mit politischer Absicht. Denn sie vermittelt den Eindruck, als sei in den Kassen des Staates zu wenig Geld, das dieser sich nun von den Bürgern holen muss und darf. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Di., 7. April 2026 - 18:06

legen ?“
Nee, an die Leine legen ja, aber dann wegsperren in die „Biester- Besserungsanstalt“ so wie ein gefährlicher Hund als „Erstmaßnahme“ in die Hundeschule
muss. 🙈 😂😂😂😂😂
MfG a d Erfurter Republik

Maja Schneider | Di., 7. April 2026 - 19:35

Er wird es leider so lange bleiben, bis die unendliche Leidensfähigkeit der Bürger am Ende ist, und weil ihnen dann nichts mehr bleibt, wird ihnen erst recht die dringend benötigte Kraft fehlen, sich zu wehren. Allerdings gibt es dann auch nichts mehr, was der gierige Staat ihnen mehr nehmen kann.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.