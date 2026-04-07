- Der gefräßige Staat als Wolf und Großmutter aller Probleme
Der deutsche Staat hat nicht zu wenig Geld, sondern er nimmt den Bürgern immer mehr Geld ab. Und trotzdem reicht es nie, weil er sich für alles und jeden zuständig sieht. Höchste Zeit, das größenwahnsinnige Biest an die Leine zu nehmen.
In den Nachrichten ist also wieder einmal von einem „Milliardenloch in den öffentlichen Kassen“ die Rede. In dieser Formulierung steckt bereits ein Framing mit politischer Absicht. Denn sie vermittelt den Eindruck, als sei in den Kassen des Staates zu wenig Geld, das dieser sich nun von den Bürgern holen muss und darf.
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