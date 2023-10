So erreichen Sie Daniel Gräber:

Am Mittwochnachmittag wollte der AfD-Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla, einer von zwei Bundessprechern seiner Partei, auf dem Ingolstädter Theaterplatz auftreten, um vor der bayerischen Landtagswahl am kommenden Sonntag für Stimmen zu werben. Doch dazu kam es nicht. Kurz vor seiner Rede wurde Chrupalla ins Krankenhaus gebracht.

Seitdem wird wild spekuliert: Wurde der sächsische Politiker Opfer eines, womöglich politisch motivierten, Angriffs? Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung zufolge zwar noch keinerlei Erkenntnisse, die in diese Richtung deuten. Aber sie hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Das heißt: Es gibt zumindest Anhaltspunkte, die einen entsprechenden Anfangsverdacht nahelegen.

Blutproben und Kleidung werden untersucht

Die Ermittlungen laufen noch. Die Kriminalpolizei befragt Zeugen, die an der Wahlkampfveranstaltung teilgenommen haben, und wertet Fotos und Videos aus, die auf einer Upload-Plattform hochgeladen werden sollen. Zudem werden Blutproben von Chrupalla und dessen Kleidung untersucht.

Was sie bisher über die Geschehnisse herausgefunden haben, stellen Staatsanwaltschaft und Polizei so dar:

„Bei der Veranstaltung in Ingolstadt haben nach dem derzeitigen Kenntnisstand mehrere Personen Selfies mit Herrn Chrupalla gefertigt, bei denen es zu einem leichten Körperkontakt kam. Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde. In zeitlichem Abstand hierzu, auf dem Weg zur Bühne, verspürte Herr Chrupalla Schmerzen im Oberarm. Aufgrund weiterer gesundheitlicher Beschwerden wurde Herr Chrupalla zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Ingolstadt verbracht. Am Oberarm konnte eine oberflächliche Rötung bzw. Schwellung festgestellt werden. Die weiteren bislang durchgeführten Untersuchungen verliefen unauffällig. Diese Informationen beruhen auf den zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Zeugenaussagen. Als Zeugen wurden bislang Herr Chrupalla, seine Personenschützer, eine Frau, die als Ordnerin der Veranstaltung tätig war und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung vernommen.“

Für eine Bewertung dieses Vorfalls ist es eindeutig noch zu früh. Es bleibt abzuwarten, was die weiteren Untersuchungen ergeben.

Angriffe auf AfD-Politiker sind Alltag

Klar ist aber auch, dass AfD-Politiker einer latenten Gefahr ausgesetzt sind. Drohungen und Angriffe gegen sie sind in Deutschland längst Alltag. Dass Chrupalla bei der Wahlkampfveranstaltung von Personenschützern des Bundeskriminalamts begleitet wurde, zeigt, dass die Sicherheitsbehörden diese Gefahr ernst nehmen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das unter SPD-Innenministerin Nancy Faeser sicher nicht zur Übertreibung bei Bedrohungen von links neigt, warnt in seinem jüngsten Bericht: „Vor allem im ‚antifaschistischen Kampf‘ gewaltbereiter Linksextremisten sind Brutalität und Gewaltbereitschaft stark ausgeprägt. Es gibt erhebliche Angriffe auf als solche ausgemachte ‚Faschisten‘, die von professionell organisierten Kleingruppen ausgehen.“

Verfassungsschutz warnt vor „terroristischen Strukturen“

Diese sich radikalisierenden Kleingruppen „schotten sich vom Rest der Szene ab und begehen konspirativ, arbeitsteilig und planvoll Straf- und Gewalttaten. Bei ungehindertem Fortgang könnte dieser Umstand in eine Radikalisierungsspirale führen, die im schlimmsten Fall auch eine Entwicklung hin zu terroristischen Strukturen als möglich erscheinen lässt“, heißt es im Verfassungsschutzbericht.

Unabhängig davon, was im Fall Chrupalla nun herauskommt, ob es überhaupt eine Attacke gab und wer dahinter steckte: Es muss von allen Parteien in Deutschland viel stärker klar gemacht werden, dass Gewalt in der politischen Auseinandersetzung abzulehnen ist. Egal, ob sie von rechts oder links kommt. Und egal, gegen wen sie sich richtet.