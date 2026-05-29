- Staatlicher Bildungauftrag bedeutet nicht unbedingt Schulpflicht
Die von der AfD gestellte Forderung, die staatliche Schulpflicht aufzuheben, ist durchaus diskutabel. Entscheidend ist die Schutz- und damit auch Bildungspflicht des Staates gegenüber den Bürgern. Die Schulpflicht ist dazu nur ein Mittel.
Die aktuellen Umfragewerte der AfD setzen die Vertreter der übrigen Parteien unter Druck. Besonders augenfällig wird dies in Sachsen-Anhalt, wo immerhin im Herbst eine Landtagswahl stattfindet. Während der Ton auf allen Rängen schriller wird, geraten inhaltliche Unterschiede manchmal aus dem Blick. Einen davon möchten wir zum Sonntag herausgreifen: den Vorschlag der AfD Sachsen-Anhalt, die Schulpflicht auf Landesebene abzuschaffen. Was ist davon zu halten?
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