Sollte an der staatlichen Schulpflicht festgehalten werden? - Staatlicher Bildungauftrag bedeutet nicht unbedingt Schulpflicht

Die von der AfD gestellte Forderung, die staatliche Schulpflicht aufzuheben, ist durchaus diskutabel. Entscheidend ist die Schutz- und damit auch Bildungspflicht des Staates gegenüber den Bürgern. Die Schulpflicht ist dazu nur ein Mittel.