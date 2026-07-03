Mathias Döpfner
Springer-Chef Mathias Döpfner / picture alliance/dpa/Lehtikuva | Roni Rekomaa

Springer versus RND Lustig, lustiger, Brandmauer

Der Springer-Konzern und das Redaktionsnetzwerk Deutschland zoffen sich heftig über den Vorwurf, Mathias Döpfner habe den Kanzler vom Ende der Brandmauer überzeugen wollen. Es ist ein alberner Streit – und nur in einer hysterischen Republik überhaupt möglich.

VON BEN KRISCHKE am 3. Juli 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen, als Union mit der AfD zusammenzuarbeiten. Weil Teile der Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Weil es programmatische Differenzen gibt, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik und bei der europäischen Integration. Und dann wäre da noch die Sorge, eine solche Zusammenarbeit würde am Ende nur der AfD nutzen.  

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Ingo Frank | Fr., 3. Juli 2026 - 17:29

Den gibt’s ab heute Abend in drei Akten. Am heutigen Freitag Abend, Morgen und Sonntags in Erfurt …..Mit dem Ergebnis, dass nun endlich auch.in Thüringen die AfD die 40% Marke knackt.
MfG a d Erfurter Republik

Markus Michaelis | Fr., 3. Juli 2026 - 17:37

Meiner Wahrnehmung nach geht es nicht zuerst darum, dass man von der AfD gewalttätige Aktionen erwartet - zumindest nicht so direkt. Der Kern scheint mir darum zu gehen, was an Standpunkten und Menschenbildern zulässig ist und was nicht. Das treibt Millionen Menschen um, mit mehr als 2 Lagern, und scheint mir definitiv ein sehr ernster Streit.

Ich denke, da geht es auch nicht zuerst um die Verfassung. Den Institutionenteil meint man ohnehin nicht und was die Werte betrifft, steht "Verfassung" mehr als Codewort für gemeinsame Auffassungen von Gruppen (wie Volk, Gott oder so).

Es geht also darum, welche Menschenbilder und Gesellschaftsbilder zulässig sind, welche nicht. Welche Werte als absolut unantastbar gelten, welche Verhandlungssache sind. In der Realität macht sich das oft an Gruppenzugehörigkeiten fest, weil man nicht jedes Thema ausdiskutieren kann - zu komplex. Mein Eindruck ist, dass dieser Streit sehr ernst zu nehmen ist.

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