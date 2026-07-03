Springer versus RND - Lustig, lustiger, Brandmauer

Der Springer-Konzern und das Redaktionsnetzwerk Deutschland zoffen sich heftig über den Vorwurf, Mathias Döpfner habe den Kanzler vom Ende der Brandmauer überzeugen wollen. Es ist ein alberner Streit – und nur in einer hysterischen Republik überhaupt möglich.