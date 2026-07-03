- Lustig, lustiger, Brandmauer
Der Springer-Konzern und das Redaktionsnetzwerk Deutschland zoffen sich heftig über den Vorwurf, Mathias Döpfner habe den Kanzler vom Ende der Brandmauer überzeugen wollen. Es ist ein alberner Streit – und nur in einer hysterischen Republik überhaupt möglich.
Es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen, als Union mit der AfD zusammenzuarbeiten. Weil Teile der Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Weil es programmatische Differenzen gibt, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik und bei der europäischen Integration. Und dann wäre da noch die Sorge, eine solche Zusammenarbeit würde am Ende nur der AfD nutzen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.