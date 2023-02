Joseph Goebbels suggestive Rede im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943 gilt bis heute als Musterbeispiel der Suggestion und als rhetorisches Meisterstück, in der Hitlers Propagandaminister die Deutschen auf eine neue Phase der Kriegführung mit weitreichenden Eingriffen in das Privatleben, Entbehrungen und die „Mobilisierung für den Endsieg“ einschwor. Die Situation im Februar 1943 war prekär.