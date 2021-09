Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Wer heute vor Rot-Grün-Rot warnt, legt keineswegs nur die alte „Rote Socken“-Platte der CDU von 1994 wieder auf. Damals ging es darum, ob die in PDS umbenannte SED vier Jahre nach dem Ende der DDR im vereinten Deutschland wieder an einer Regierung beteiligt sein sollte. Es ging hier nicht zuletzt um eine Frage der politischen Hygiene. Wahlfälscher und Mauer-Befürworter wie Hans Modrow und andere SED-Altkader sollten nicht schon wieder an die Schalthebel dürfen.

Heute ist die Lage eine andere. Die heutigen Führungskräfte der Linken sind zu jung, um vor 1989 in der DDR maßgebliche Funktionen inngehabt zu haben. Dass viele von ihnen wie Dietmar Bartsch schon in jungen Jahren treue Parteigänger der SED waren und teilweise in Moskau ausgebildet worden sind, steht auf einem anderen Blatt.