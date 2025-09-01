Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Kurz vor dem Abitur ging meine Großmutter als Klassenbeste vom Gymnasium ab. Da es ihrem jüdischen Vater untersagt worden war, zu arbeiten, wurde das Schulgeld knapp. Und ihrem Traum vom Chemiestudium stand ohnehin im Weg, Halbjüdin zu sein – dazu noch eine Frau. Doch weder das eine noch das andere bremste ihren Ehrgeiz aus, zu forschen und zu lernen. Sie machte eine Ausbildung als Laborassistentin und ging danach als technisch-wissenschaftliche Assistentin zu Professor Budendant, einem Nobelpreisträger. Als erste Frau arbeitete sie mit am damals neu erfundenen Elektronenmikroskop. Weil ihr die Anfeindungen und aufgestellten Hürden egal waren – sie hat sie einfach übersprungen oder fein umgangen –, wurde aus ihr etwas. Dazu brauchte sie keine Feministin zu sein, nur getrieben von den Visionen. Und sie ging trotzdem ihren Weg.

Der SPD fordert nicht die Täter heraus, sondern fördert die Viktimisierung Doch wir wissen, die Visionäre dünnen zahlenmäßig aus. Stattdessen züchten wir Kinder heran, die auf alle Beleidigungen sehr betroffen reagieren. Von Klaus geärgert, rennen sie zu ihrer Mutter, um Klaus von ihr maßregeln zu lassen – oder seine Erziehungsberechtigten. Nur wissen Kinder noch gar nicht so genau, ihre Wut zwischen Klaus und Klaudia zu unterscheiden. Die SPD und Hintermänner – sorry, Hinterfrauen – wissen es schon. Von ihnen wurde bekannt gemacht: Schluss mit dem Catcalling! Heute, am 1. September 2025, legte die SPD-Bundestagsfraktion nach: Vizefraktionschefin Sonja Eichwede kündigte an, verbale sexuelle Belästigung – kurz: Catcalling – ausdrücklich unter Strafe zu stellen. Bisher greift das Strafrecht nur, wenn es zu körperlichem Kontakt kommt (§ 184i StGB).