Haushaltswoche: Sonja Eichwede, SPD
Die SPD bastelt wieder falsche Gesetze: Vizefraktionschefin Sonja Eichwede / picture alliance / dts-Agentur | -

Die SPD will Catcalling bestrafen Ein Hoch auf die Viktimisierung

Die SPD will verbale sexuelle Belästigung, sogenanntes Catcalling, unter Strafe stellen. So werden Bagatellen politisiert und in Gesetzte gegossen – und Frauen auf die Opferrolle festgeschrieben.

VON MIRJAM EPSTEIN am 1. September 2025 5 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Kurz vor dem Abitur ging meine Großmutter als Klassenbeste vom Gymnasium ab. Da es ihrem jüdischen Vater untersagt worden war, zu arbeiten, wurde das Schulgeld knapp. Und ihrem Traum vom Chemiestudium stand ohnehin im Weg, Halbjüdin zu sein – dazu noch eine Frau. Doch weder das eine noch das andere bremste ihren Ehrgeiz aus, zu forschen und zu lernen. Sie machte eine Ausbildung als Laborassistentin und ging danach als technisch-wissenschaftliche Assistentin zu Professor Budendant, einem Nobelpreisträger. Als erste Frau arbeitete sie mit am damals neu erfundenen Elektronenmikroskop. Weil ihr die Anfeindungen und aufgestellten Hürden egal waren – sie hat sie einfach übersprungen oder fein umgangen –, wurde aus ihr etwas. Dazu brauchte sie keine Feministin zu sein, nur getrieben von den Visionen. Und sie ging trotzdem ihren Weg.

Der SPD fordert nicht die Täter heraus, sondern fördert die Viktimisierung

Doch wir wissen, die Visionäre dünnen zahlenmäßig aus. Stattdessen züchten wir Kinder heran, die auf alle Beleidigungen sehr betroffen reagieren. Von Klaus geärgert, rennen sie zu ihrer Mutter, um Klaus von ihr maßregeln zu lassen – oder seine Erziehungsberechtigten. Nur wissen Kinder noch gar nicht so genau, ihre Wut zwischen Klaus und Klaudia zu unterscheiden. Die SPD und Hintermänner – sorry, Hinterfrauen – wissen es schon. Von ihnen wurde bekannt gemacht: Schluss mit dem Catcalling! Heute, am 1. September 2025, legte die SPD-Bundestagsfraktion nach: Vizefraktionschefin Sonja Eichwede kündigte an, verbale sexuelle Belästigung – kurz: Catcalling – ausdrücklich unter Strafe zu stellen. Bisher greift das Strafrecht nur, wenn es zu körperlichem Kontakt kommt (§ 184i StGB). 

Hans-Jürgen Tech | Mo., 1. September 2025 - 17:23

Die Regierungskoalition hat sich vorgenommen, Bürokratie abzubauen. Das war wohl eines der gebrochenen Versprechen. Statt Gesetze zu streichen, werden neue Gesetze produziert. Die Gerichte sind ja offensichtlich nicht ausgelastet.
Weiter so!

Markus Michaelis | Mo., 1. September 2025 - 17:24

Das eine ist die vielleicht zu große Empfindlichkeit der Menschen. Noch mehr sehe ich aber ein prinzipielles Bild der Gesellschaft dahinter: ich würde es so sehen, dass Menschen immer auch viel gemeinsam haben und ich, wenn man sich im gesetzten Rahmen begegnet (im Restaurant, auf einer Konferenz), eigentlich alle Menschen super finde, meist nett.

Sobald der Rahmen selber verhandelt wird und irgendwelche Ressourcen etwas enger werden, kann man sich mit fast allen Menschen zerstreiten, auch sehr tief, und Gruppen stehen schnell gegeneinander. Mit allem, was ich mache oder nicht mache, stoße ich auch Menschen vor den Kopf.

Wir wollen das nicht mehr politisch verhandeln, sondern durch Gesetze regeln, was erlaubt ist - aber welche?

Menschen reden in der Öffentlichkeit zB laut, wie schlimm Klimaleugner und Rechte seien, in Streits wird schnell jemand Rassist genannt. Sollte man beides bestrafen, weil es Leute vor den Kopf stößt? Wäre das ein guter Weg?

Markus Michaelis | Mo., 1. September 2025 - 17:26

Bei dem Beispiel würden viele sagen, dass das nicht vergleichbar sei, weil es bei dem Einen um wichtige gemeinsame Diskussionen ginge, bei dem Anderen um unnötige Provokationen zu Lasten immer derselben Gruppen.

Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, aber da sollte man mit viel Zeit verschiedene Fälle durchsprechen.

Thomas Hechinger | Mo., 1. September 2025 - 17:47

Catcalling. Vielleicht bin ich der Einzige hier, der diese gesellschaftliche Entwicklung mal wieder nicht mitbekommen hat. Aber bis zu diesem Artikel wußte ich gar nicht, was das ist. Catcalling. Also in der Sprache des Alten Weisen Mannes hätte ich gesagt: Wenn sich ein Mann gegenüber einer Frau so richtig danebenbenimmt. So oder ähnlich verstehe ich den Begriff.
Und wieder einmal werden die Frauen als hilflose Opfer dargestellt. Auf der anderen Seite heißt es dann aber: Frauen sind genau so stark wie Männer. Warum sagen sie dann, wenn sie von einem begafft werden, nicht einfach vernehmbar: „Starren Sie mich nicht so blöd an!“ Wenn da noch ein paar andere Männer oder Frauen dabeistehen, ist das sehr wirkungsvoll, und jeder weiß von jetzt an: die weiß sich zu wehren. Und der Gaffer ist blamiert. Kein Gang zum Personalrat oder vor Gericht kann das ersetzen. Diese Gremien kann man immer noch einschalten, wenn es zu echten sexuellen Belästigungen kommt.

