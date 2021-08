Der in den eigenen Reihen nicht geliebte, aber inzwischen respektierte SPD-Kanzlerkandidat genießt die aktuelle Gefechtslage. Und scheint im Überschwang des Aufschwungs von sich richtig begeistert zu sein – soweit das bei spröden Hanseaten möglich ist. Das führt zu einer gewissen Überheblichkeit nach dem Motto: „Alles, was in den letzten Jahren in diesem Land gut gelaufen ist, haben ich und die SPD bewerkstelligt; alle Fehlentwicklungen gehen auf das Konto der CDU/CSU.“ Bisweilen könnte man meinen, die SPD habe zeitweise mit absoluter Mehrheit regiert.