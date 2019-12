In der SPD herrscht Nervosität. Statt Klara Geywitz und Olaf Scholz sollen nach dem Willen der Mehrheit der SPD-Wahlteilnehmer Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die Partei führen. Aber was heißt das für die SPD? Und was für die Zukunft der Großen Koalition? Werden Esken und Walter-Borjans in der Lage sein, die Lager innerhalb der Partei miteinander versöhnen können?

Dazu sprechen heute Abend in der ARD-Sendung „Anne Will“ die zukünftigen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretende Parteivorsitzende Armin Laschet und die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping.

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr und kann hier im ARD-Livestream verfolgt werden.