Zwangsläufig ist die SPD in solchen Dingen dann auch nah dran an der Verschwörungstheorie, was aus demokratietheoretischen Gesichtspunkten tatsächlich hochproblematisch ist, also für die Demokratie, welche die SPD angeblich schützen will. Denn die lebt bekanntermaßen vom Dissens, und ja, auch davon, dass Parteien, egal welcher Couleur, nicht voraussetzen können, dass jede Idee, jedes Hirngespinst und jede Kandidatur, die sich in den eigenen Reihen großer Beliebtheit erfreut, auch einfach so durchgeht; nicht politisch, nicht gesellschaftlich, nicht ökonomisch.