SPD 2020 - Die neue Selbstbegeisterung

Noch fehlt es an belastbaren Umfragen zur Wirkung der neuen SPD-Vorsitzenden. Doch gerade Saskia Esken gab in den vergangenen Tagen bereits einen Vorgeschmack dessen, was da kommen mag. Deshalb zittern viele in der Partei um die Existenz der SPD