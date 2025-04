Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Saskia Esken in Schutz zu nehmen gegen ihre zahlreichen innerparteilichen Kritiker, fällt nicht so leicht. Sebastian Roloff hat es versucht. Er finde den Umgang der Partei mit ihr „völlig unmöglich“, sagte der Bundestagsabgeordnete, der dem Vorstand des „Forums Demokratische Linke 21“ in der SPD angehört, im Deutschlandfunk. Aber als er nach den Gründen für den kritikfreien Erfolg des Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil und den mangelnden Rückhalt für Esken befragt wird, hält er sich an die altschwäbische Maxime „Ned gschimpft isch globt gnua!“.

Roloff erklärt, „dass die beiden im Auftritt nochmal ein bißchen unterschiedlich sind“. Und dann sagt er: „Ich kenne Frau Esken auch als sehr herzlich, aber sie kommt in manchen Interviews immer ein bißchen schroffer rüber.“ Er bestätigt also indirekt, dass Esken auf viele Menschen unnahbar bis unsympathisch wirkt. Und dann sagt Roloff noch, er habe „kein Problem damit“, wenn Esken Ministerin würde. Begeistert klingt das nun wirklich nicht.