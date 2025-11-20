Rix
Sönke Rix, designierter Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung / picture alliance/dpa | Christian Charisius

SPD-Politiker Sönke Rix als BpB-Präsident Ein linker Erzieher für die politische Bildung

Die SPD macht mit Sönke Rix ausgerechnet einen ihrer wenigen Nicht-Akademiker zum Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Die ist ohnehin längst auf linker Linie. CSU-Innenminister Dobrindt ist nur pro Forma zuständig.

VON FERDINAND KNAUSS am 20. November 2025 7 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Der erste Satz in der SPD-Parteizeitung Vorwärts über den künftigen neuen Mann an der Spitze der Bundeszentrale für politische Bildung ist unfreiwillig komisch: „Als staatlich anerkannter Erzieher hat Sönke Rix auch berufliche Verbindungen zum Thema Bildung.

Walter Buehler | Do., 20. November 2025 - 16:28

... sorgt eben für ihre Funktionäre, wann immer es ihr möglich ist. Darauf kann sich jeder verlassen.
---
Aus diesm Grunde stehen an der Spitze von staatlichen Behörden und Firmen sowie an der Spitze der "zivilgesellschaftlichen" Institutionen viele ausgemusterte Berufspolitiker.

Entsprechend segensreich und erfolgreich ist - wie jedermann leicht sehen kann - die Arbeit dieser Einrichtungen.

NB: Wer steuert denn den KiKa-Kanal im ÖRR?

Nix für ungut.

