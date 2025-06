Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Die SPD liebt die Macht nicht. Zumindest nicht, wenn sie konkret wird, sich realpolitisch zu Kompromissen durchringen und sich in einer Wirklichkeit behaupten muss, die nicht zu den eigenen Idealen passt. SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat nach der schwersten Wahlniederlage der bundesrepublikanischen Parteigeschichte seine Sozialdemokratie geschickt und schnell wieder in die Regierung geführt. Doch das interessiert viele in seiner Partei nicht, vor allem nicht bei Parteitagen.

Der neue Vizekanzler hat der bei der Bundestagswahl geschrumpften 16-Prozent-Partei in der Koalition mit CDU/CSU wichtige Gestaltungsmacht mit sieben Ministerien gesichert und durchaus im Koalitionsvertrag deutliche sozialdemokratische Akzente gesetzt. Nicht zuletzt hat Klingbeil dem Koalitionspartner ein 500-Milliarden-Euro-Schuldenpaket abgerungen, von dem die wahlkämpfenden Sozialdemokraten kaum zu träumen wagten – und das den meisten Christdemokraten noch immer Albträume bereitet. Doch seine Partei dankt es Klingbeil nicht oder kaum – und straft ihn mit einem herben und bitteren Ergebnis auf dem Parteitag ab.