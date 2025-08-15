- „Wir brauchen eine Reform unseres Sozialstaats“
Der Thüringer Landrat Matthias Jendricke schlägt vor, Migranten Sozialleistungen als Darlehen zu zahlen, um sie zur Arbeitsaufnahme zu motivieren. Viele Menschen hätten kein Verständnis dafür, dass Neuankömmlinge sofort umfassende Leistungen erhalten.
Matthias Jendricke, SPD, wurde 2015 zum Landrat des Landkreises Nordhausen in Thüringen gewählt und 2021 wiedergewählt bis 2027. Zuvor war er von 2005 bis 2015 Erster Bürgermeister der Stadt Nordhausen.
Sie haben öffentlich vorgeschlagen, dass Flüchtlinge, die in Deutschland Bürgergeld beziehen, dieses später zurückzahlen sollen. Warum sind Sie mit diesem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen?
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.