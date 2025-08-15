BAMF Eisenhüttenstadt
BAMF-Außenstelle Eisenhüttenstadt / picture alliance / SZ Photo | Christian Ditsch

SPD-Landrat: Sozialleistungen an Migranten als Darlehen „Wir brauchen eine Reform unseres Sozialstaats“

Der Thüringer Landrat Matthias Jendricke schlägt vor, Migranten Sozialleistungen als Darlehen zu zahlen, um sie zur Arbeitsaufnahme zu motivieren. Viele Menschen hätten kein Verständnis dafür, dass Neuankömmlinge sofort umfassende Leistungen erhalten.

INTERVIEW MIT MATTHIAS JENDRICKE am 15. August 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

Matthias Jendricke, SPD, wurde 2015 zum Landrat des Landkreises Nordhausen in Thüringen gewählt und 2021 wiedergewählt bis 2027. Zuvor war er von 2005 bis 2015 Erster Bürgermeister der Stadt Nordhausen.

Sie haben öffentlich vorgeschlagen, dass Flüchtlinge, die in Deutschland Bürgergeld beziehen, dieses später zurückzahlen sollen. Warum sind Sie mit diesem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen?

Pamina | Fr., 15. August 2025 - 18:39

als Darlehen ausgeben, muss man es wie beim Bafög befristen, zum Beispiel auf maximal drei Jahre. Sonst kann man ein Leben lang mit Darlehen leben, ohne zu arbeiten.

Robert Hans Stein | Fr., 15. August 2025 - 18:56

Kann mir irgendwer verraten, mit welchen Mitteln man die Rückzahlung durchsetzen will? Das ist doch auch wieder, typisch linke Attitüde, vom Galuben an das Gute im Menschen gesteuert. Leute, schaut Euch die Welt von heute an. Und die Menschen. Und wenn noch etwas zur seine Überzeugung braucht, dann lese man Brodkorbs Anti-Kant-Artikel hier im Cicero. Da wird auch erklärt, warum der Michel everybodys Depp ist. Staaten haben Interessen, Menschen haben Interessen. Deren Wahrnehmung ist kein Teufelszeug, sondern normal. Kann man beschissen finden oder geil, aber ändern kann man das nicht, auch wenn die links-grüne Mischpoke und religiös inspirierte Leute das gerne hätten. Der Heine wusste das schon vor fast hundert Jahren und hat es in schöne Verse gegossen.

Ingofrank | Fr., 15. August 2025 - 20:37

Ukrainischer (auf Deutschland- Urlaub befindlichen Kriegsflüchtlinge)“ ( Nix kaputt…. alles gut ….. einer auf Heimaturlaub gefahrene Mutter, zur Kindergärtnerin ihrer Tochter im Butland) und sonstige in Deutschland das Wort „Asyl“ sprechende Menschen aus aller Herren Länder, werden immer obskurer……
So lange mit deutschem Steuer- und Schuldengeld die Asylindustrie weiter am Laufen gehalten wird ….. besser gesagt durch die grün linken Meinungspopulisten geforderten Hilfen gezahlt werden, wird sich am Problem nichts ändern. Das das so sein wird, keine wesentlichen Änderungen in Sicht sind, konnte man beim Sommer- Interview der Sozial & Arbeisministerin der SPD mehr als deutlich vernehmen !
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

