Es war einmal ...

Auch Kollektive können unter kognitiven Dissonanzen leiden. Zum Beispiel Parteien. Ein typisches Beispiel hierfür ist die SPD. Einerseits fühlt man sich aus der Geschichte und Tradition heraus als Regierungspartei mit Chance auf das Kanzleramt. Faktisch aber steht man seit Jahren in allen relevanten Umfragen bei deutlich unter 20 Prozent. Selbstbild und Wirklichkeit passen nicht mehr zusammen. Das erzeugt innere Spannungen und eine als unerträglich empfundene Stimmung. Also greift man zur Dissonanzauflösung. In diesem Fall: Man ruft einen Kanzlerkandidaten aus, der tapfer verkündet, seine Chancen auf das Kanzleramt stünden nicht einmal so schlecht.