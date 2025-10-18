Türmer
Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos, 27.06.2025 / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Juso-Chef will mehr Geld in die Rente pumpen Der Tod der Boomer kann uns nicht retten

Juso-Chef Philipp Türmer wird von den Medien mit viel Präsenz gepampert. Die nutzt er für seine Mission: Noch mehr Geld ins Rentensystem pumpen, indem auch Beamte und Berufspolitiker aufgenommen werden. Es ist eine Forderung des reinen Ressentiments.

VON MATHIAS BRODKORB am 26. Oktober 2025 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Wenn deutsche Leitmedien einem Einzelnen die große Bühne bieten, lässt sich das nur aus zwei Gründen rechtfertigen: entweder damit, dass er der Republik etwas Gewichtiges zu sagen hat. Oder damit, dass er in der Republik etwas zu sagen hat. Beides hängt, wie man weiß, nicht notwendig miteinander zusammen. Beim Juso-Vorsitzenden Philipp Türmer ist keines von beidem der Fall. 

Weder ist er bisher mit innovativen Vorschlägen zur Reform des Sozialstaates aufgefallen, noch besitzt er irgendein politisch relevantes Mandat oder Amt. Türmer gehört nicht einmal dem 34-köpfigen SPD-Parteivorstand an. Er ist bloß der Chef einer Jugendorganisation. Gemessen daran darf man ihm zu seiner Medienpräsenz gratulieren. 

