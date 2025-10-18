Juso-Chef will mehr Geld in die Rente pumpen - Der Tod der Boomer kann uns nicht retten

Juso-Chef Philipp Türmer wird von den Medien mit viel Präsenz gepampert. Die nutzt er für seine Mission: Noch mehr Geld ins Rentensystem pumpen, indem auch Beamte und Berufspolitiker aufgenommen werden. Es ist eine Forderung des reinen Ressentiments.