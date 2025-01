SPD-Innenpolitikern Carmen Wegge - Messermorde weil „psychosoziale Betreuung“ fehlt?

Die SPD-Innenpolitikerin Carmen Wegge zeigt in einem denkwürdigen Interview über Aschaffenburg, was auf die Union zukommt, wenn sie in Koalition mit der SPD eine Migrationswende herbeiführen will: ideologische Wirklichkeitsverleugnung pur.