Bärbel Bas
Weint sich bei den Jusos über die bösen Arbeitgeber aus: Bärbel Bas / picture alliance/dpa | Harald Tittel

SPD im Selbstzerstörungsmodus Bärbel Bas bläst zum Klassenkampf

Die Auftritte von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas zeigen eine Partei, die sich von ihrer Rolle als Volkspartei längst entfernt hat. Zwischen Rentenfiasko und klassenkämpferischer Rhetorik gegen Unternehmer führt Bas die Sozialdemokraten in die Zeit vor dem Godesberger Programm zurück.

VON MATHIAS BRODKORB am 1. Dezember 2025 6 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Es gibt Tage im Leben, da muss man als Sozialdemokrat verzweifeln. In der vorigen Woche gab es dafür gleich mehrfach Anlass. Und immer war die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas der Grund dafür.

Liebe Leserinnen und Leser,
Armin Latell | Mo., 1. Dezember 2025 - 11:26

ist da in der spd doch beileibe kein Einzelfall. Dieser wäre nämlich die Ausnahme, jemand, den die Menschen interessiert und nicht seine verschrobene Ideologie. Allerdings fällt mir kein aktueller Name für diesen Fall ein! Die Bas repräsentiert perfekt die spd und für was sie steht, wie ein Steinmeier, Klingbeil oder wie die anderen Abzocker alle heißen. Das schlimmste daran: bei der union sieht es nicht im Geringsten besser aus.
Ggf. könnte ein Mathias Brodkorb die Fahne einer demokratischen, rechtsstaatlichen spd noch hochhalten. Aber damit hat die sozialistische Partei deutschland nicht mehr zu tun.

Urban Will | Mo., 1. Dezember 2025 - 11:31

endlich auch erkennen, was dort gespielt wird.
Aber es ist egal, bzw. sollte, ja müsste völlig egal sein, was eine durchgeknallte Erz-Sozialistin eines durchgeknallten Sozialistenhaufens, der irgendwo knapp über 10% herum dümpelt und auch dies nur, weil es noch ein paar Schlafmützen gibt, die die SPD für eine demokratische Partei der Mitte halten (taten Sie das bis heuer auch, Herr Brodkorb? Ich denke, nicht).
Es ist und ist und ist und ist immer wieder die Union, die den Weg bereitet, dass solche verblendeten Gestalten wie Bas oder Klingbeil und andere noch politische Entscheidungsträger sind. Menschen, die sofort, wenn sie die Macht hätten, auch die Union abschaffen und Sozialismus als erklärtes Staatsziel einführen würden.
Nicht an die Sozen muss man ran, die sind im geistig-moralischen Orkus des Irrsinns versunken. Man muss an die Union ran. Wir haben einen Kanzler, dessen Lügen und Unfähigkeit pathologische Züge tragen. Dieser Mann ist es, der zur Gefahr wird, nicht Bas.

IngoFrank | Mo., 1. Dezember 2025 - 11:37

Kann, ist das Nicht- erreichen der 5% Hürde,da egal wie weit die SPD noch fällt, oberhalb der 5% Hürde, bleibt sie durch die Brandmauer mit an der Macht !
Wenn es dann zur Zweier- Koalition nicht reicht, dann eben als „flotter Dreier oder gar Vierer mit den SED- Erben & der Union“
Himmel bewahre uns und vor allem verschone uns vor weiteren linken Regierungen …..
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 1. Dezember 2025 - 11:44

In der Tat würde ich gerne wissen wollen, warum die Unternehmer lachten?
Vielleicht hatten sie etwas nicht verstanden?
Es ist ein Unterschied, ob es die Steuerzahler oder die Beitragszahlenden sind?
Zu den Steuerzahlenden gehören auch die Rentner und Pensionäre, sowie Unternehmende ff?
Okay, ich habe da nicht wirklich den Überblick, den Frau Bas aber haben sollte, um kontern zu können.
Frau Merkel schien mir immer auch sehr empfindlich, was Kritik an ihrer Politik anlangte.
Frau Bas wollte vielleicht sagen, dass die Beitragszahler nicht zusatzlich belastet werden, der Beitrag zur Rentenversicherung also nicht steigen muss, dass man aber die Gesellschaft insgesamt belasten wird.
Über diese Balance tragen dann doch mehr Schultern einen Rentner und dieser sich teils selbst?
Wollen sich Unternehmer in Bezug auf gesamtgesellschaftliche Kosten einen schlanken Fuß machen, während gerade Gesamtgesellschaftliche Entlastungen für Unternehmen auf den Weg gebracht werden?
Da werde ich hellhörig!

Rainer Mrochen | Mo., 1. Dezember 2025 - 12:01

Ist es nicht mittlerweile skandalös was SPD, Linke und Grüne in diesem Land abziehen? B. Bas mag sich durch die Reaktion auf dem Arbeitgebertag persönlich gedemütigt fühlen; daß ist noch lange kein Grund asoziales Verhalten an den Tag zu legen. Irgendwie hat es ja wohl doch etwas mit der Vita dieser Person zu tun. Man wird seinen Stallgeruch eben nicht so schnell los.
In Italien gab es mal eine Partei nannte sich >>Democrazia Christiana<<. Das Korruption und teils mafiöse Strukturen zu deren Untergang geführt haben, ist, in diesem Ausmass, nicht 1:1 auf "unsereDemokraten" übertragbar, jedoch tendenziell, gerade was den Umgang mit der AfD anbelangt, durchaus erkennbar. Gilt auch für CDU/CSU. Der Parteitag der Grünen gibt die Stossrichtung vor: Klassenkampf ist angesagt. Na, da werden sich die Damen und Herren Klassenkämpfer aber noch wundern, wenn ein müdes und sarturiertes Volk erkennen muß, wer die Verantwortung für all den Schmarren trägt; und die Erkenntnis wächst.

C. Schnörr | Mo., 1. Dezember 2025 - 12:27

realitätsabgewandte phrasendreschende Politikerin, wie die gesamte SPD Führungsriege auch. Ausnahmen wie Hikel in Berlin werden abgesägt. 5% Wähler für diese Partei sind zuviel.

christoph ernst | Mo., 1. Dezember 2025 - 12:56

kommen die Schakale und Aasgeier. Die SPD ist ein Untoter, der das Andenken von Otto Wels, Kurt Schumacher, Willy Brandt und Helmut Schmidt beleidigt und entehrt. Hoffentlich verabschiedet sich dieser Zombie bald von der politischen Bühne.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 1. Dezember 2025 - 12:57

Ich bedauere den Autor, dass seine sozialdemokratische Partei immer stärker zu einer sozialistischen P. wird, mit all den üblichen negativen Folgen. Wie bei allen Sozialisten ist man unternehmer- und investitionsfeindlich (nicht erst seit Frau Bas), man will die Wirtschaft selbst lenken. Wie erfolgreich das geht, sieht man bei VW, wo Gewerkschaft und SPD im Aufsichtsrat den schnellen Umstieg auf E-Mobilität durchgesetzt haben und jetzt das Geld für Investitionen in Produkte fehlt, die der Kunde wirklich will.

Leider driftet nicht nur diese Ministerin in totalitäre Muster ab, weil Sozialismus und Demokratie nicht zusammen passen. Noch gibt es Mehrheiten jenseits der Blauen, wenn auch nur mit der CDU. Aktuell kämpfen 3 Parteien um die linke Vorherrschaft, während sich der Bürger um seinen Arbeitsplatz sorgt.

So macht man jene groß, die man eigentlich klein halten will und Unternehmen wandern mit ihren Investments ab, weil man sie hier mit „Vergesellschaftung“ bekämpfen will.

Lisa W. | Mo., 1. Dezember 2025 - 13:07

Die SPD hatte Esken - und das war schon schlimm genug. Alle waren froh, als die weg war. Und nun hat die SPD eine Bärbel Bas, die eine rein narzistische Kränkung zum Klassenkampf aufbläst, egal wie sehr sie Deutschland damit schädigt. Sie schadet dem Land massiv, und zwar mit allem, was sie bislang getan hat. Leider lässt der CDU-Kanzler sie gewähren. Was für eine Bande von Politikern - null Kompetenz, null Verantwortung, aber viel Bullshit. Es ist zum Verzweifeln.
Mir hat die Bas übrigens auch nicht gefallen als BuTa-Präsidentin, denn selbst da war sie bereits überfordert und nicht mit Verstand unterwegs.
Auch für mich war Bas Auftritt beim Arbeitgebertag ein Schlüsselerlebnis in Bezug auf politische Inkompetenz, gesteigert vom Auftritt bei den Jusos. Diese Frau sitzt seit Jahrzehnten allerbequemste Sessel platt, lässt sich von Steuergeld bezahlen, tut wenig bis kaum etwas dafür - und wettert gegen die, die Arbeitsplätze schaffen und damit den Wohlstand sichern. Wie erbärmlich.

Achim Koester | Mo., 1. Dezember 2025 - 13:12

torpediert permanent die eigenen Regierungsbeschlüsse, um diese noch kommunistischer zu verbiegen. Wann werden sie und Klingbeil dem Kanzler endlich zu dreist, und er schmeißt sie raus?

Günter Johannsen | Mo., 1. Dezember 2025 - 13:14

Die linken "Klassenkämpfer" wollen unsere Sprache "umgestalten"? Mir fällt dabei wieder das böse Wort "Sprachhygiene" einer gewissen Victoria-Stiftung ein. Aber eben auch, dass jede Diktatur bisher ihre eigene Sprache entwickelte ("LTI" von Victor Klemperer oder "Sprache der Aktuellen Kamera" Stefan Heim). Wird dann letztlich auch die gute deutsche klassische Literatur "bereinigt"? Da werden sich die Betreiber*innen der Geschichtsklitterung von Linksextrem aber sehr freuen ... !
Satire beiseite: ich finde es schlimm, wie man heute mit Sprache umgeht. Dabei gäbe es viel dringlichere Aufgaben, die der Aufarbeitung harren: Z.B. Gedenken an die Terroropfer der Islamisten und Linksfaschisten der Antifa-Hammerbande! Oder wo bleiben die Stolpersteine für die 100 000 000 Opfer des Kommunismus in Sowjetrussland, China, im gesamten Ostblock, in Nordkorea? Wenn diese SPD sich nicht bald und klar von Linksfaschisten in unsrem Land distanziert, rutscht sie ins Bedeutungslose ab ... zu recht!

Robert Hans Stein | Mo., 1. Dezember 2025 - 13:57

Das brauchen Sie sich nicht auszumalen, das wissen Sie, auch wenn Sie als Genosse wenig Freude darüber empfingen werden. Weniger SPD-freudliche Zeitgenossen sehen das natürlich gelassener - redlich verdient - oder gar mit Schadenfreude - Einheitsfront mit radikalen Linken ist ein no go. Leider ginge die verzwergung nicht auf Kosten des linken Gesamtpotenzials; dieses bliebe durch einen Aufwuchs der Reichinnekbande und radikaler auftretender Grüner konstant. RIP SPD

