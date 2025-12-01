- Bärbel Bas bläst zum Klassenkampf
Die Auftritte von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas zeigen eine Partei, die sich von ihrer Rolle als Volkspartei längst entfernt hat. Zwischen Rentenfiasko und klassenkämpferischer Rhetorik gegen Unternehmer führt Bas die Sozialdemokraten in die Zeit vor dem Godesberger Programm zurück.
Es gibt Tage im Leben, da muss man als Sozialdemokrat verzweifeln. In der vorigen Woche gab es dafür gleich mehrfach Anlass. Und immer war die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas der Grund dafür.
