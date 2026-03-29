- Die Wir-haben-verstanden-Wende der Sozialdemokratie findet nicht statt
Man meinte schon, SPD-Chef Lars Klingbeil habe begriffen, warum Arbeiter die SPD nicht mehr wählen. Doch schnell verfiel er wieder ins Robin-Hood-Syndrom der Umverteilung von den Arbeitenden zu den (oft arbeitsfähigen) Versorgungsempfängern. Dafür genügt ein Glaubenssatz.
Am Sonntag letzter Woche hätte man dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil fast gratulieren wollen. In einem Interview brachte er nach den jüngsten Wahlschlappen endlich das Dilemma seiner Partei auf den Punkt: Die SPD werde inzwischen als Transferempfängerpartei wahrgenommen und nicht mehr als Arbeitnehmerpartei.
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