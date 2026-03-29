SPD-Krisensitzung
SPD-Krisensitzung am 27.03.2026 / picture alliance / dts-Agentur | -

SPD ist die Transferempfängerpartei Die Wir-haben-verstanden-Wende der Sozialdemokratie findet nicht statt

Man meinte schon, SPD-Chef Lars Klingbeil habe begriffen, warum Arbeiter die SPD nicht mehr wählen. Doch schnell verfiel er wieder ins Robin-Hood-Syndrom der Umverteilung von den Arbeitenden zu den (oft arbeitsfähigen) Versorgungsempfängern. Dafür genügt ein Glaubenssatz.

VON MATHIAS BRODKORB am 29. März 2026 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Am Sonntag letzter Woche hätte man dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil fast gratulieren wollen. In einem Interview brachte er nach den jüngsten Wahlschlappen endlich das Dilemma seiner Partei auf den Punkt: Die SPD werde inzwischen als Transferempfängerpartei wahrgenommen und nicht mehr als Arbeitnehmerpartei.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | So., 29. März 2026 - 19:14

Nennen sie mir lediglich eine Maßnahme unter Merz und Klingbeil, die außer das sauer verdiente Geld der Steuerzahler zum Fenster heraus geworfen zu haben, diese beiden zum Wohle der Bürger auf den Weg gebracht haben ???
Lediglich eine Maßnahme, Herr Brodkorb.
Außer den Bürger zu schröpfen und das Geld umzuverteilen an Leute die eigentlich Null Komma Null Euro aus der Staatskasse zu bekommen haben, haben sie kaum investiert oder Arbeitsplätze geschaffen.
Null Komma Null !!!
Im Gegenteil, es reicht immer noch nicht, das sogenannte "Sondervermögen".

IngoFrank | So., 29. März 2026 - 22:54

nachfolgenden Regierungen zum Fenster hinaus geworfen haben, nein,
das reicht dem „BK“ Merz immer noch nicht, trotzt der Wahlschwüre die er vor der Wahl verkündet hat.
Was kommt da auf unsere Nachkommen, unseren Kindern und Enkeln denn
zu ? Die Frage der haushaltstechnischen Handlungsfreiheit nachfolgender Regierungen unbeachtet gelassen ?
Es ist doch nicht die jetzige Generation die bis aufs Blut ausgepresst wird begleitet von Lug & Betrug wenn dann auch noch 95% der Schulden im Haushalt versickern statt wie versprochen in u.a. Infrastruktur investiert
werden ? Und immer noch werden SPD & CDU gewählt ja schlimmer noch einen Grünen MP ? Was bitte schön ist in diesem Land los ?
Ist denn auf Grund der 30-jährig andauernden Bildungsmisere dem Volk die letzten Birnen im Hirn ausgegangen ?
Ich war durch Zufall zu einem Ostermarkt mit SPD Zelt wo zwei wirklich „Alte Genossen“ aus den SPD eigenen Verlagen Bücher verkauften .. was ich nicht weiter kommentieren möchte.
MfG a d Erf. Rep.

Hans Jürgen Wienroth | So., 29. März 2026 - 19:37

Das Problem der Arbeiter ist die Angst um die Arbeitsplätze, die immer mehr und immer schneller in diesem Land abgebaut werden, weil die Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig ist. Die SPD träumt immer noch davon, das Land per Wind und Sonne mit ausreichend Energie versorgen zu können. Immer mehr Medien berichten, dass das illusorisch ist. In 30 Jahren wurden weniger als 10% zu horrenden Kosten Energie-„gewendet“, die restlichen 90% in 20 Jahren sind Träumereien.

Die Bürokratie für in der EU produzierte Produkte (z. B. Lieferkettengesetz) zerstört jede Wettbewerbsfähigkeit, weil die Konkurrenz des Weltmarktes sie nicht erfüllen muss. Würde diese Forderung erhoben, würde niemand Waren in die EU liefern (außer ggf. TEMU und Shein, die sich kaum an EU-Gesetze halten).

Schon heute ziehen sich Unternehmer wg. des Tarif-Treue-Gesetzes aus Aufträgen zurück. Das kostet weitere Arbeitsplätze. Wo es die EU nicht schafft, macht es die SPD mit Hilfe der Union.

Theodor Lanck | So., 29. März 2026 - 20:25

Es gäbe einen Weg, mehr Freiheit (Eigenverantwortung) des Einzelnen, Leistungsanreiz und soziale Sicherung zusammenzubinden: ein allgemeines Grundeinkommen.

Stop! Hören Sie mich an!

Ein Grundeinkommen, in niedriger Höhe, für jeden legal hier Lebenden würde unbürokratisch die Teilnahme an Markt und Gesellschaft sichern. Alle bekommen es als Gutschrift, und nur wer kein Einkommen hat, bezieht es netto.

Alles privat erzielte Einkommen ÜBER dem Grundeinkommen würde ungeschmälert (ohne Anrechnung) hinzukommen - der beste Leistungsanreiz!

Ob jemand ohne Markteinkommen eine gemeinnützige Tätigkeit aufnehmen oder sich weiterbilden muss, kann unabhängig vom Grundeinkommen entschieden werden; ich wäre dafür, also gegen die "Bedingungslosigkeit" linker Konzepte.

Ein allgemeines Grundeinkommen (und die Umstellung der Staatsfinanzierung auf reine Umsatzbesteuerung) hat Götz Werner schon vor Jahren stichhaltig argumentiert. Es verbindet Soziales und Liberales.

Lisa W. | So., 29. März 2026 - 21:06

Die SPD ist 'lost', weil die Menschen, die dort am Ruder sind, kein Wissen dazu, keine Ahnung von dem haben, wofür sie verantwortlich sein sollen. Außer Ideologie nichts vorhanden. Und wenn sich das nicht ändert - und ich sehe nicht, wo es herkommen soll, werden 12 % nicht der unterste Level sein. Freuen kann man sich darüber nicht, aber es tut mir auch nicht leid. Die SPD hatte lange genug Zeit, sich zu professionalisieren und FÜR das Land aufzustellen. Hat sie nicht getan. Die CDU übrigens auch nicht.

A.L. | So., 29. März 2026 - 21:07

Warum Mathias Brodkorb sind Sie noch in dieser Partei. Sie sind einer der wenigen, denen man vertrauen könnte, einige der sehr wenigen dieser Parteiorganisation. Die vorletzte Energiekrise stammt genau von dieser Organisation, aus Meck Pomm nahm es Ihren Ursprung. Nachzulesen im aktuellsten Buch über Nord Stream II aus dem März 2025. Einer der Autoren war bei Cicero. Wer diese Partei noch wählt, dem fehlt die komplette Realität in der wir Leben.

Thomas Veit | So., 29. März 2026 - 22:02

wirklichen! Parteien der alten Mitte - CDU, SPD, FDP - wissen ALLE, dass Deutschland eigentlich am Popo ist und dringendst eine echte Politikwende bräuchte (siehe Text unten/Artikel) -- ABER: sie stecken ALLE auch in Klemme der selbst gewählten Brandmauerisolation fest, in 'hab acht Stellung' in Angst vor Grünen und ganz-Linken Moral-Attacken und Stigmatisierung..., sollten sie sich auch nur irgendwie ein klein bisschen 'in die falsche Richtung' bewegen... - ihre 2/3-Abhängikeit.

Wer sich bewegt stirbt..., weil einfach hinter (oder vor) der BM einfach KEINERLEI POLITISCHER BEWEGUNGSSPIELRAUM mehr vorhanden ist.

>> DAS liebe Genossen und Genossinnen, grüne Ativist:innen und Linke Kämpfer:innen IST EXAKT DAS ERGEBNIS EURER!! (verfluchten) BRANDMAUER!! NICHTS ANDERES!

Artikel-Bsp.: "Klingbeils Ton war ernst, mitunter fast dystopisch: „Deutschland ist inzwischen ein blockiertes Land.“ Dazu habe auch seine Partei beigetragen, gestand er ein." ff. usw. ... - sie wissen es genau...!! 🤔

Gisela Hachenberg | So., 29. März 2026 - 23:02

Wenn man Ihren guten und schonungslosen Beitrag liest, lieber Herr Brodkorb, kann man sich als normaler Mensch nicht vorstellen, dass Sie Mitglied dieser Partei sind. Und wenn Sie in diesem Zusammenhang schreiben „Dieses Land giert nach einer liberalen Revolution“, kommt einem das recht komisch vor. Was den letzten Absatz Ihres Beitrags anbelangt, gehören Sie wohl zu den schlappen 12 bzw. 13 %, die diese Partei noch wählen würden, oder? Soll man das verstehen nach Ihrer schonungslosen Abrechnung mit denen?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.