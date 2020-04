Gerhard Schröder, inzwischen passionierter Golfer, weiß als einst recht passabler Tennisspieler: Ein gekonnter Aufschlag besteht aus einem langsamen Ballwurf und einem schnellen Smash. Langsamer Ballwurf, harter Smash, Ass.

Diese Technik hat er auch immer im politischen Schlagabtausch angewandt. Unvergessen, als ihm einst vorgehalten wurde, die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies stelle seine Politik in Frage, erwiderte Schröder an die Adresse seiner Parteikollegin: Frau Wulf-Mathies stelle immer dies und jenes in Frage. „Nur nicht sich selbst.“ Langsamer Ballwurf, harter Smash. Ass.

Eine „freundliche Empfehlung“

Schröder hat wieder aufgeschlagen am Wochenende. Er habe da eine „freundliche Empfehlung“, sagte Schröder nun in einem Interview der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung an die Adresse seiner Parteivorsitzenden Saskia Esken, die in der Corona-Krise eine Vermögensabgabe für Reiche gefordert hatte. Nämlich sich hinter den amtierenden SPD-Ministern zu versammeln und ansonsten still zu sein (Ballwurf). „Man kann auch Falsches erst recht zur falschen Zeit sagen.“ (Smash).

Der Ex-Kanzler stellte in dem Interview der gesamten Regierung einschließlich der maßgeblichen CDU-Minister und namentlich seiner Bezwingerin, der Kanzlerin, ein erstklassiges Zeugnis aus. Er weiß: Ein Ausnahmezustand wie dieser ist zwangsläufig die Stunde der Exekutive. Nicht der Parteien und auch nicht der Opposition.

Bartsch kapiert die Grundregel

Auch Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linkspartei hat diese Grundregel der Politik kapiert und sprach davon, dass die ungewollte Große Koalition immerhin zu einer veritablen Bundesregierung geworden sei. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hingegen hat sich und ihrer Partei keinen Gefallen getan, sich an Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu verbeißen. So was kostet Stimmen und Unterstützung in dieser Lage der Not.

