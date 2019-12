Don Camillo und Peppone - als kleiner Junge liebte ich ihre Spielfilme. Der aufbrausende und knurrhahnige Kommunist und Bürgermeister eines kleinen italienischen Dorfes namens Boscaccio auf der einen Seite, und auf der anderen der listige, fröhliche und zur Not auch schlagkräftige Pfarrer, der auf die Belange der Kirche und seiner Gemeinde achtgab. Was haben die beiden sich beharkt und gezofft und getriezt, der Kommunist und der Katholik. Und wie sehr haben sie sich am Ende respektiert – und an einem Strang gezogen, wenn das Gesamtwohl der Gemeinde auf dem Spiel stand.

In inniger Abneigung verbunden Die SPD und die CDU waren einander einmal das, was Don Camillo und Peppone füreinander waren. In inniger Abneigung verbunden, für zwei Weltanschauungen stehend. Und immer wissend, dass die eine Partei die andere bedingt. Und dass die Welt auch dann nicht untergeht, wenn die andern mal dran sind – auch wenn man genau das im Wahlkampf prophezeit hatte.

