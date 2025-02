Jedes wohltemperierte Urteil ist heute ganz und gar unangebracht: Das Ergebnis der SPD ist nicht bloß eine Wahlniederlage. Es handelt sich um einen Vorgang am Rande der politischen Selbstzerstörung. Blickt man in die sozialdemokratische Wahlgeschichte zurück, hat sie anteilig nur vor mehr als 140 Jahren noch weniger Menschen von sich überzeugen können als heute. Genauer gesagt in den Jahren 1871 bis 1887. Selbst im deutschen Schicksalsjahr 1933 schnitten die Sozialdemokraten voraussichtlich besser ab als an diesem Sonntag. Das Stichwort „1933“ ist dabei wohl der entscheidende Punkt.

Antifaschismus als Verzweiflungstat

In den letzten Wochen bemühten sich SPD wie Grüne eifrig darum, die Straßen zu mobilisieren. Hunderttausende demonstrierten gegen einen drohenden Rechtsruck der Republik, also gegen die AfD. Aber auch die Unionsparteien wurden mitunter als Steigbügelhalter einer drohenden „faschistischen“ Wende beschimpft. In Berlin konnte man dabei Lichtinstallationen und Plakate bewundern, auf denen geschrieben stand: „Ganz Berlin hasst die CDU.“ Mit mehr Hass – von der richtigen Seite – für mehr Toleranz und Zusammenhalt in der Gesellschaft! Das war die absurde Botschaft der letzten Wochen. Verfangen hat das ganz offenkundig nicht.

Olaf Scholz, der Kanzler dieser Republik, war mit seiner SPD stets mitten im Geschehen. Es war die letzte Karte, auf die er noch setzen zu können glaubte: Wenn die eigene Politik die Stammwähler schon nicht mehr überzeugen kann, braucht es wenigstens einen gemeinsamen Feind, um die Reihen zu schließen. Die politische Spaltung der Republik wurde als probates Mittel der Selbstbehauptung entdeckt. Die wenigsten Sozis dürften zwar tatsächlich ihren Carl Schmitt gelesen haben. Sie praktizieren ihn stattdessen aber ganz intuitiv.

Reanimation der Linkspartei

Genutzt hat das offenkundig bloß der Linkspartei. Vor wenigen Monaten sah es noch so aus, als würde Sahra Wagenknecht ihr mit dem BSW das politische Licht ausknipsen. Nun kann es ganz unerwartet umgekehrt kommen: Wagenknecht könnte demnächst Geschichte und die Linkspartei gestärkt sein. Auch die Grünen haben von all dem nicht profitieren können. Es hat ihnen aber auch nicht geschadet. Aber die SPD steht nun am politischen Abgrund. Eigentlich gilt es ja als Lebensweisheit des linken Milieus, dass die Übernahme der Propaganda des politischen Gegners diesen stärkt, also zum Beispiel die AfD. Aber nun hat genau diese Logik die Sozialdemokraten regelrecht zerschreddert. Wer in der blanken Not zum antifaschistischen Großkampf bläst, muss sich nicht wundern, wenn davon die antifaschistischsten aller „Antifaschisten“ profitieren.

Aber auch das ist ja bloß die halbe Wahrheit. Das alles erklärt zwar, warum die SPD auf den letzten Metern ihre Zustimmungswerte nicht mehr verbessern konnte. Aber es erklärt nicht, warum sie schon seit Monaten im Umfragekeller verharrt. Die SPD wurde nicht deshalb nicht gewählt, weil sie sich im Rahmen einer offensichtlichen Verzweiflungstat in den letzten Wochen einer antifaschistischen Rhetorik unterworfen hat. Sie wurde deshalb nicht gewählt, weil zwischen ihren Funktionären und Mandatsträgern auf der einen Seite und ihren eigentlichen Stammwählern auf der anderen Seite kaum noch inhaltliche Schnittmengen bestehen.

Opfer des eigenen Erfolges

In der SPD haben inzwischen überwiegend Akademiker das Sagen: Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die gut situiert sind, in besseren Stadtvierteln leben, ihre Kinder nicht selten auf Privatschulen schicken und regelmäßig mit dem Flugzeug in aller Welt Urlaub machen. So gesehen ist die SPD das Opfer ihres eigenen historischen Erfolges. Sie wollte ja, dass möglichst viele Menschen gesellschaftlich aufsteigen. Aber damit änderten sich auch die Mentalitäten und Interessen der Aufgestiegenen. Genau das ist schon länger ihr Problem. Aber sie weigert sich beharrlich, das Offensichtliche auch nur anzuerkennen.

Der Absturz der SPD / destatis; cicero

Bei den Grünen ist das zwar nicht anders. Auch sie bestehen vor allem aus Aufstiegs-Gewinnern. Aber die Grünen haben auch nie den Anspruch erhoben, trotzdem vor allem für den „abgehängten“ Teil des Wahlvolks zuständig zu sein. Die Grünen sind erklärtermaßen wie die FDP eine Partei der Besserverdienenden - für die Besserverdienenden. Das begrenzt zwar ihr Wählerpotenzial, bleibt aber doch eine schlüssige Erzählung. Trotz katastrophaler Regierungsleistung müssen sie daher keine relevanten Einbußen bei den Wahlergebnissen hinnehmen. Die Wähler der Grünen können sich selbst schlechte grüne Politik einfach leisten.

Grüne wie SPD vertreten also ganz ähnliche Positionen, stehen aber trotzdem vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen: Die grünen Funktionäre müssen bloß sagen, was sie denken, um ihre Stammwähler für sich zu begeistern. Zwischen Parteimitgliedern und Wählerschaft bestehen weder sozial noch inhaltlich gravierende Unterschiede. In der SPD jedoch ist das ganz anders. Die Sozialdemokraten müssen sich stets entscheiden, ob sie die Interessen ihrer Wähler vertreten oder ob sie diese lieber umerziehen wollen. Auch Olaf Scholz hat sich - als eigentlich konservativer Sozialdemokrat - letztlich dem Paradigma der Umerziehung unterworfen, um die eigene Partei bei Laune zu halten. Das Dilemma ist nur: Er hat dadurch die Wähler der SPD verloren - und zwar überwiegend ausgerechnet an die Unionsparteien und die AfD.

Boris Pistorius: die letzte Chance

Dabei hätte es kurz vor Schluss doch noch die Chance gegeben, das Ruder herumzureißen. Boris Pistorius ist schon seit geraumer Zeit der beliebteste Politiker der Republik. Das muss man als Verteidigungsminister erst einmal schaffen! Warum das ist so ist, ist aber gar nicht so schwer zu erklären. Pistorius ist hemdsärmliger als Scholz. Er spricht die Sprache „der Menschen“. Er schwurbelt nicht herum. Er macht stattdessen wie weiland Gerhard Schröder Ansagen. Und das macht ihn zugleich authentisch. Man nimmt ihm einfach ab, dass er an den Problemen dieses Landes stets mitleidet und sie nicht bloß verwalten will.

Das macht ihn zu einer Figur, mit der man sich identifizieren kann. In der Politik geht es ja auch nicht darum, dass man der klügste Mensch des ganzen Landes sei. Ungefähr das scheint Olaf Scholz aber bis heute zu glauben und hat es in den letzten Jahren allzu oft demonstriert. In der Politik kommt es vor allem darauf an, dass die Menschen einem vertrauen. Der Wähler muss das berechtigte Gefühl haben, dass sich die politischen Eliten als Beauftragte des Wählerwillens und nicht als Funktionäre in einem Umerziehungslager fühlen.

Es ist daher offensichtlich, was die SPD tun müsste, um ihre historische Verdampfung doch noch zu verhindern. Olaf Scholz müsste so schnell wie möglich gehen. Übernehmen könnten dessen Rolle derzeit nur zwei Personen: der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil oder eben der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und ganz egal, welcher von beiden das Rennen am Ende macht: Saskia Esken muss möglichst schnell von der Führungsebene der SPD verschwinden. Und zwar sofort. Diese Figur einer verkniffenen und besserwisserischen Gouvernante hat an der Spitze einer Partei mit Volkspartei-Anspruch schlicht nichts verloren. Als Ersatz für sie kämen zwei Ministerpräsidentinnen in Frage: Anke Rehlinger aus dem Saarland oder Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern.

Aber damit wäre die Führungsfrage ja immer noch nicht geklärt. Es ginge darum zu entscheiden, ob Klingbeil oder Pistorius den leck geschlagenen sozialdemokratischen Kahn reparieren und vor dem Untergang bewahren soll. Klingbeil und Pistorius dürften dabei inhaltlich gar nicht so weit auseinander sein wie derzeit Führungsschicht und Wähler der SPD. Aber Pistorius hat einfach mehr Testosteron, mehr Erfahrung und mehr Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn er nicht das Rennen macht, kann man den Laden auch gleich ganz dicht machen.