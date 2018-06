Herr Oppermann, können Sie erklären, was gerade in Berlin passiert?

Die Flüchtlingspolitik ist Gegenstand eines beispiellosen Machtkampfs zwischen dem Innenminister und der Kanzlerin geworden. Er schwelt bereits seit 2015 und eskaliert in regelmäßigen Abständen, es war nur eine Frage der Zeit, wann der vor dem Bundestagswahlkampf mühsam geschlossene Burgfrieden zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer wieder in offene Konfrontation umschlagen würde.

Erleben wir derzeit das Ende der Ära Merkel, den Zerfall eines Machtsystems?

Das Ende der Ära Merkel ist schon durch die Bundestagswahl eingeläutet worden mit dem historisch schlechtesten Ergebnis für die Union. Für solche Ergebnisse haben SPD-Kanzlerkandidaten ihren Hut genommen. Frau Merkel ist zwar im Amt geblieben, aber deutlich geschwächt.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen sind kostenlos und verlängern sich automatisch, wenn Sie nicht 7 Tage vor Ablauf kündigen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.