- Die CDU begibt sich bei der Rente auf Umverteilungskurs
Der Ökonom Jens Südekum, Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), will Akademiker länger bis zur Rente arbeiten lassen. Jetzt findet auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) das gut. Da bahnt sich eine Koalition der Umverteiler an.
Kanzleramtschef Thorsten Frei will weg vom starren Renteneintrittsalter, das bis 2031 auf 67 Jahre steigt. Bei einem CDU-Politiker hätte man früher erwartet, dass er generell für eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters plädiert. Aber nein, Frei begibt sich auf SPD-Terrain und schlägt eine Lösung vor, die Akademiker und andere Bürger mit längerer Ausbildung zu einer Verlängerung des Berufslebens zwingt. „Es muss unzweifelhaft zu einer Individualisierung des Renteneintrittsalters kommen. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit: Es können nicht alle gleich lang arbeiten“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
