Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU)
Will vermeintliche Schieflagen bei der Rente ausgleichen: Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Späterer Ruhestand für Akademiker Die CDU begibt sich bei der Rente auf Umverteilungskurs

Der Ökonom Jens Südekum, Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), will Akademiker länger bis zur Rente arbeiten lassen. Jetzt findet auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) das gut. Da bahnt sich eine Koalition der Umverteiler an.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 2. Januar 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Kanzleramtschef Thorsten Frei will weg vom starren Renteneintrittsalter, das bis 2031 auf 67 Jahre steigt. Bei einem CDU-Politiker hätte man früher erwartet, dass er generell für eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters plädiert. Aber nein, Frei begibt sich auf SPD-Terrain und schlägt eine Lösung vor, die Akademiker und andere Bürger mit längerer Ausbildung zu einer Verlängerung des Berufslebens zwingt. „Es muss unzweifelhaft zu einer Individualisierung des Renteneintrittsalters kommen. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit: Es können nicht alle gleich lang arbeiten“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.  

