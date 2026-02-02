Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Wenn die Wirtschaft nicht so richtig läuft und die Aussichten trübe sind, ist das für die CDU/CSU nachteiliger als für andere Parteien. Denn sie steht noch immer im Ruf, von Wirtschaft mehr zu verstehen als Rote und Grüne und dabei auch die Arbeitnehmer nicht zu vergessen. „Soziale Marktwirtschaft“ lautete die Zauberformel, die freilich an Strahlkraft eingebüßt hat.

Ohne diesen noch halbwegs intakten Ruf wäre die CDU/CSU nicht so stark wie SPD und Grüne zusammen. Aber die Union leidet darunter, dass sie mit dem Wirtschaftsexperten Friedrich Merz im Kanzleramt bisher noch nicht geliefert hat. Ein kaum messbares Wachstum im vergangenen Jahr, die Aussicht auf ein überwiegend schuldenfinanziertes einprozentiges Wachstum in diesem – das ist nicht der Stoff, aus dem Aufschwungsträume gemacht sind. Aber die Union muss auch ständig auf den Koalitionspartner SPD Rücksicht nehmen. Da fallen Ankündigungen leichter als ihre Umsetzung.

Der „Wirtschaftsrat der CDU e.V.“ ist da freier. Dieser der CDU nahestehende Wirtschaftsverband muss sich nicht im Kabinett rechtfertigen, wenn er etwas fordert, was nicht im Koalitionsvertrag steht. Bei diesem eingetragenen Verein sind die Gedanken frei – und können auch frei geäußert werden. Von dieser Möglichkeit hat der Verband jetzt Gebrauch gemacht und eine „Agenda für Arbeitnehmer in Deutschland“ veröffentlicht. Sie enthält keine Verheißungen für die nahe Zukunft, sondern würde bei den Arbeitnehmern zu erheblichen Einbußen führen. So gesehen ist der Begriff Agenda passend, erinnert er doch an die „Agenda 2010“ von Gerhard Schröder mit ihren tiefen Einschnitten ins soziale Netz.

Ein Wunschzettel aus der Wirtschaft für die Wirtschaft

Diese Agenda ist ein Wunschzettel aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Darin findet man die bekannten Forderungen der Wirtschaftsverbände, wie sie auch teilweise vom CDU-Teil der Bundesregierung vertreten werden. Zu den Wirtschaftsrat-Wünschen zählen Steuersenkungen, die vollständige Abschaffung des Solidaritätsbeitrags, ein „arbeitsplatzfreundliches Unternehmens- und Erbschaftsteuerrecht“ und nicht zuletzt eine deutliche Senkung der Energiepreise. Dies alles ist nicht neu. Der Wirtschaftsrat hat aber noch deutliche Abstriche im Sozialbereich hinzugefügt: Begrenzung des Arbeitslosengeldbezugs auf zwölf Monate, Abschaffung von Mütterrente und Rente mit 63 sowie ein höheres Renteneintrittsalter und höhere Abschläge bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand.

Besonders heikel sind zwei Vorschläge: Die staatliche Pflegeversicherung soll nur noch einen Teil der Kosten übernehmen. Der Wirtschaftsrat deutet an, dass die Arbeitnehmer eben eine private Teilkasko-Versicherung für den Pflegefall abschließen sollten. Und die Kosten für die Zahnbehandlung sollen nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, sondern privat abgesichert werden. Zur Krankenversicherung heißt es: „Überprüfung des Leistungskatalogs. Verschiedene Leistungen, etwa Zahnarztbehandlungen, lassen sich generell gut privat absichern und sollten nicht länger im Umlageverfahren den Beitragszahlern zu Last fallen.“ Wobei zu ergänzen wäre, dass sich fast alle Lebensrisiken „gut privat absichern“ lassen, sofern man sich das finanziell leisten kann. In der gesetzlichen Unfallversicherung soll die Kostenübernahme bei Unfällen auf dem Weg zur Arbeit gestrichen werden. Das bedeutete, dass Arbeitnehmer sich hier ebenfalls privat absichern müssten.

Man kann dem Wirtschaftsrat eine gewisse Konsequenz nicht absprechen. Er richtet seine Forderungen nicht nach dem Wahlkalender aus. Bekanntlich wird im März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt. Dort liegt die CDU vorn, könnte aber Rückenwind aus Berlin gebrauchen. Doch der Wirtschaftsrat wird mit solchen Forderungen kaum Arbeitnehmer davon abhalten, ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Zudem hatte die CDU-Mittelstandsunion ihren vernünftigen Vorschlag, das Recht auf Teilzeit auf Familien- und Care-Arbeit sowie Aus- und Weiterbildung zu beschränken, mit der Wortwahl „Lifestyle-Teilzeit“ selbst diskreditiert und dem politischen Gegner Munition geliefert.

Die Unternehmer wollen ihre Kosten senken, für ihre Firmen wie auch für sich persönlich

Die Union muss ohnehin mit dem Handikap leben, dass es den linken Parteien gemeinsam mit einem großen Teil der Medien gelungen ist, den Bundeskanzler als steinreichen, herzlosen Manager zu portraitieren, der vom Leben normaler Arbeitnehmer keine Ahnung hat und sich auch nicht dafür interessiert.

Der Wirtschaftsrat malt mit seiner Agenda – wohl unbewusst – an diesem Zerrbild mit. Das auch deshalb, weil in dem Papier an keiner Stelle erklärt wird, wie sich die Kosten und Lasten dieser Vorschläge verteilen würden. Sie gingen nämlich eindeutig zu Lasten der Arbeitnehmer und sozial Schwachen.

Manche Vorschläge aus dieser „Agenda“ verdienen es, ernsthaft diskutiert zu werden. Schließlich sind sich alle seriösen Ökonomen einig, dass mit einem bequemen „Weiter so“ die deutsche Wirtschaft nicht zur alten Stärke und das Land nicht zum gewohnten Wohlstand zurückfinden wird.

Eines wird in dieser Agenda klar: Die Unternehmer wollen ihre Kosten senken, für ihre Firmen wie auch für sich persönlich. Das zeigt sich unter anderem bei der Forderung, die Einkommensschwelle für den Spitzensteuersatz über die aktuell 70.000 Euro im Jahr hinaus anzuheben.

Zusätzliche Belastungen für Spitzenverdiener und Unternehmen sind nicht vorgesehen. Die Opfer, so die Botschaft, sollen die kleinen Leute erbringen. Es ist nicht verboten, diesen Standpunkt einzunehmen. Nur sollte man nicht versuchen, dies als „Agenda für Arbeitnehmer“ zu verkaufen – und schon gar nicht kurz vor wichtigen Wahlen.