Spahns Rücktritt und die Corona-Aufarbeitung - Der Weg ist frei für die Entschuldigung

Mit dem Rücktritt von Jens Spahn hat die Union die Chance bekommen, ihre Corona-Politik tabulos aufzuarbeiten. Will sie das Verhältnis zwischen sich und großen Teilen der entfremdeten Wählerschaft noch einmal in Ordnung bringen, sollte sie mit einer Entschuldigung beginnen.