Jens Spahn
Jens Spahn, damals noch als Gesundheitsminister, nimmt an einer Pressekonferenz zum Thema Corona-Impfverordnung teil / picture alliance / Caro | Ruffer

Spahns Rücktritt und die Corona-Aufarbeitung Der Weg ist frei für die Entschuldigung

Mit dem Rücktritt von Jens Spahn hat die Union die Chance bekommen, ihre Corona-Politik tabulos aufzuarbeiten. Will sie das Verhältnis zwischen sich und großen Teilen der entfremdeten Wählerschaft noch einmal in Ordnung bringen, sollte sie mit einer Entschuldigung beginnen.

VON RALF HANSELLE am 24. Juli 2026 6 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Was für eine unglaubliche Chance! Am 18. Juli ist Jens Spahn als politischer Frontmann der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zurückgetreten. Damit hat die Union erstmals seit der Abwahl Angela Merkels und ihrer schwarz-roten Koalition im Herbst 2021 die Möglichkeit, ihre zurückliegende Corona-Politik tabulos und ohne Rücksichtnahme auf Einzelschicksale aufzuarbeiten. Denn mit dem Rückzug des 46-jährigen Ex-Gesundheitsministers und dessen reumütiger Rückkehr ins Glied der Unionsfraktion muss der letzte prominente Politiker aus den ersten Tagen der Corona-Krise nicht mehr um sein hervorgehobenes Amt fürchten.

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