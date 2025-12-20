Personen gehen am Logo vom Jobcenter Berlin-Mitte bei der Jobmesse vorbei
Sozialstaats-Moralismus Larmoyante Empörungsrituale

Wer es wagt, konkrete Vorschläge für den Rückbau des Sozialstaates zu machen, wird umgehend als Unmensch oder Schlimmeres tituliert. So geschehen der ehemaligen Bundesministerin Kristina Schröder. Der Fall zeigt: Gefühliger Schwulst blockiert die Zukunftsfähigkeit dieses Landes.

KOLUMNE: GRAUZONE am 21. Dezember 2025

Alexander Grau

Die Sozialausgaben müssen runter. Das ist keine schöne Botschaft. Aber eine unabdingbare. Seit Jahrzehnten steigen die Sozialausgaben in Deutschland kontinuierlich. 2024 betrugen die gesamten Sozialausgaben in Deutschland etwas mehr als 1,3 Billionen Euro. Das sind über 30 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). Im internationalen Vergleich leistet sich Deutschland damit zwar nicht das umfangreichste, aber eines der teuersten Sozialsystem. Im Jahr 2023 hatten etwa nur Frankreich und Finnland mit über 31 Prozent noch höhere Sozialleistungsquoten.

Urban Will | So., 21. Dezember 2025 - 09:24

all der immergleiche Sermon, der losbricht, wenn jemand mal eine vom Mainstream abweichende Meinung vertritt, bzw. sich Linksgrünwoke entgegenstellt, unerträglich sind.
Ich habe Schröders Artikel nicht lesen können, weil er hinter der Bezahlschranke steckt.
Also habe ich anderweitig versucht, etwas herauszufinden.
Thema Behindertenhilfe. Wie hoch der Anteil bei den Sozialkosten ist, weiß ich nicht, ich denke aber, er ist nicht so hoch.
Warum Schröter diesen extrem schwierigen Punkt nach vorne holt, weiß ich nicht, halte dies aber für sehr dünnes Eis. Gerade im Bereich psychischer Behinderungen. Ich weiß nicht, ob sie selbst betroffen ist, aber wer es ist, wird da wenig Verständnis aufbringen. Eines ist sicher: niemand täuscht solche Behinderungen vor oder zockt den Staat mit ungerechtfertigten Hilfen ab (im Ggs zum Bürgergeld). Dort sind die Diagnosen eindeutig. Und Hilfe mehr als notwendig. Und jeder wäre wohl sogar bereit, viel Geld zu zahlen, wenn er nicht betroffen wäre.

Maria Arenz | So., 21. Dezember 2025 - 09:47

Das i.S. Bundesteilhabe G. zitierte und viel anderes Jammergeschrei wird auch weiterhin jede Nutzung etwa noch gegebener Handlungsspielräume verhindern, innerhalb derer man Not-wendige Anpassungsmaßahmen noch einigermaßen effizient gestalten könnte. Heißt, Maßnahmen vernünftig zu priorisieren und dafür zu sorgen, daß mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreicht wird. Aufgrund der Persönlichkeitsprofile derjenigen, die inzwischen nicht nur im Bereich Soziales die Regie übernommen haben, kann man aber alle Hoffnung fahren lassen, daß die überfällige Roßkur noch so rechtzeitig erfolgt, daß die im erforderlichen Umfang gekappten Resourcen so eingesetzt werden, daß damit nur noch denen geholfen wird, die Hilfe wirklich brauchen bzw. verdienen. Haupthindernis ist m.E. die Mentalität der im Sozialbereich tätigen Leute, die eben nicht gewohnt sind, auf Ergebnisse zu schauen, sondern damit zufrieden sind, wenn mal wieder darüber gesprochen wurde und "jede(r) sich gehört fühlte".

Chris Groll | So., 21. Dezember 2025 - 09:58

Der Grund, der die Sozialausgaben so unerträglich in die Höhe getrieben hat, ist die MASSENMIGARATION.
Die Migration/Invasion in unsere Sozialsysteme.
Statt diese Migration/Invasion zu beenden, werden lieber Rentner und alle Bürger, die in Sozialkassen einzahlen gebasht. Sie werden weiter zur Kasse gebeten (gezwungen), um diese Personen ein Leben lang zu versorgen.

@Chris Groll, Sie benennen den entscheidenden Punkt: für "alles" wird Geld bereitgestellt, aber bei der Eingliederungshilfe für Behinderte soll gespart werden. Die Eltern behinderter Kinder haben ein schweres Schicksal und verdienen zuallererst die Solidarität der Gesellschaft. In diesen Kontext sollte man derartige Kürzungsdiskussionen stellen.

Jens Böhme | So., 21. Dezember 2025 - 10:08

"Allen Beteiligten ist klar: So kann es nicht weitergehen." - Dann ist das Problem ja gelöst. Übrigens, würde man den Reichen nehmen, hätte man das Niveau der DDR. Anscheinend wollen jetzige Generationen den Ossis beweisen, dass deren Revolution 1989/90 der größte Fehler deutscher Geschichte ist und rückgängig gemacht werden müsse.

Jürgen Goldack | So., 21. Dezember 2025 - 11:08

Lieber Herr Dr. Grau, Sie haben schon recht, die Kosten des Sozialstaates wachsen speziell den Kommunen über den Kopf. Aber die Gründe für die Kostensteigerung liegen nicht nur an den Sozialleistungen an deutsche Bürger, sondern u. a. an irrsinnigen ungebremsten Preissteigerungen, z. B. für Öl, Benzin, Gas wegen blödsinniger CO2-Steuer etc. für die Verbraucher, die den Bedarf an mehr Geld für den Einzelnen ja unabdingbar machen. Auch die Finanzierung von Migranten, Asylanten und ukrainischen "Kriegsflüchtlingen" schlagen hier zu Buche. Ich denke, die Kostenentwicklung in unserem Land bedingt durch die Vorstellung dümmlicher Politiker, allen voran der aktuellen Bundesregierung, der ganzen Welt, nur nicht Deutschland , Gutes zu tun schmälern den Staatssäckel massiv. Das dann auch noch die Finanzierung eines Krieges, der uns Deutsche nichts aber auch überhaupt nichts angeht, mit zig Milliarden am deutschen Steuerzahler nagt, setzt der Kostenentwicklung die Krone auf. Sparen wäre angesagt!

Walter Buehler | So., 21. Dezember 2025 - 11:22

Lieber Herr Grau, nehmen Sie es nicht so tragisch.

Viele traditionelle Berufe leben davon, Menschen in Not zu helfen. Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater usw.

Zu diesen traditionellen, nach (relativ) klaren Regeln arbeitenden Berufen ist in den letzten Jahrzehnten ein Wildwuchs von Funktionären hinzugekommen, die ihren Lebensunterhalt auch damit verdienen, dass sie anderen helfen.

Zahllose "Beauftragte" und "Betroffenenvertreter" wollen so bezahlt werden wie ihre traditionellen Helfer-Kollegen. Sie arbeiten jedoch ohne formale Qualifikation und Regeln, überwiegend in der Spenden- und Subventions-Akquise sowie in der zugehörigen Öffentlichkeits-Arbeit (Werbung).

Frau Ackermann gehört zu dieser zweiten Helferkategorie. Diese Gruppe will jede Diskussion über soziale Kosten schon im Keime ersticken will, weil sie das eigene Einkommen in Gefahr sieht. Moralisch-ethische Aussagen sind nur Beiwerk.

Der vorhandene Wildwuchs muss trotzdem endlich beschnitten werden.

Christa Wallau | So., 21. Dezember 2025 - 12:10

"Vun Anderlöcks Ledder es joot Rehme rieße." ("Von anderer Leute Leder kann man leicht Riemen abschneiden.")

Die Verantwortlichen für das Vermögen einer Gesellschaft verteilen immer nur das, was nicht sie selbst, sondern ANDERE erarbeitet haben. Umso sorgfältiger u. gerechter müssen sie beim Ausgeben bzw. Verteilen dieses Vermögens im Sinne derer, denen es gehört, verfahren.

Aber in Deutschland ist das Gegenteil der Fall: Aus wohlfeiler Gefühlsduselei u. dem Wunsch, sich als "Wohltäter" aufführen zu können, um wiedergewählt zu werden, werfen die Politiker das ihnen anvertraute Geld für unverschämte Menschen aus D u. aller Welt, die nur l a u t genug schreien müssen, aus dem Fenster - so, als würde der Sack mit dem Geld nie leer.
Der Sack ist jedoch schon lange leer. Der Staat lebt nur noch vom Schuldenmachen.
Und selbst j e t z t sind unsere "tollen" Politiker nicht in der Lage, sich zur Wahrheit, d. h. ihrem Verschulden, zu bekennen u. dem verwöhnten Volk reinen Wein einzuschenken.

Sunstreet | So., 21. Dezember 2025 - 12:24

Vielleicht sollte beim Leistungsbezug endlich einmal unterschieden werden zwischen Leuten, die nicht arbeiten wollen und denen, die es nicht können. Und zwar in allen Bereichen bis hin zur Krankenversicherung.
Dann wundert es auch nicht, wenn man zurückverfolgt, wer und vor allen Dingen wie viele Leute in das Sozialsystem aufgenommen wurden, die keine Vorleistung durch Beiträge oder Steuern erbracht haben. Zuletzt unsere ukrainischen „Freunde“.
Und gepusht wird das ganze noch von einem Heer von sozialen Mitarbeitern, Beratungsstellen und Sozialbeauftegten die alle neu hinzukommenden Mitbürger ausführlichst über ihre Rechte und vor allen Dingen Ansprüche aufklären und bei der Durchsetzung unterstützen, damit auch wirklich jeder Cent ausgenutzt werden kann.
Versuchen sie einmal als in Deutschland geborener und Steuerzahler in einer Notlage
oder Krankheit kostenfreie Beratung oder Unterstützung zu bekommen. Sogar die Behörden werden ihnen viele Knüppel zwischen die Beine werfen.

Markus Michaelis | So., 21. Dezember 2025 - 13:38

Ein Problem ist, dass Demokratie und Gesellschaft nicht mehr als das Verhandeln von Interessen und verschiedenen Sichtweisen aufgefasst wird. Es dominiert ein normatives Menschenbild, Begriffe wie "Menschenrechte" sind nicht weite Leitplanken, sondern normative Detailvorgaben. Dazugehörige Pflichten und Sichtweisen sind vorgegeben und nicht verhandelbar. Unter einer "offenen Gesellschaft" wird die Offenheit dafür verstanden, dass alle Menschen diesem normativen Menschenbild beitreten dürfen und sollten.

Mit realen Gegensätzen hat es die Gesellschaft etwas verlernt sich auseinanderzusetzen. Solange Deutschland wirtschaftlich führend war, große Leistungsbilanzüberschüsse hatte, hat das irgendwie geklappt. Politische Forderungen konnten im eigenen Land durchgesetzt werden.

In Zukunft müssten wir gegenüber China so klar und hart auftreten, dass die alle Menschenrechte hier finanzieren, so wie es per Gesetz vorgegeben ist. Das wird nicht funktionieren.

Markus Michaelis | So., 21. Dezember 2025 - 13:49

Das höchste Argument ist normalerweise, dass die Reichen es finanzieren müssen.

Die Summe aller Familien-Vermögen über 5 Mio beträgt ca 1350 Mrd. Bei der Gruppe um 5 Mio müsste man erstmal die Selbstständigen abziehen, die Vermögen brauchen, um mit den Pensionen der Staatssekretäre und anderer höherer Beamter gleichzuziehen. Bei den ganz Reichen, ist der Reichtum meist Firmenbesitz. Wollte man das versilbern, müsste man die Firmen an die Chinesen verkaufen, und kann die Summe dann ein Mal ausgeben.

Selbst wenn man die ganzen 1350 Mrd realisierte: das verfeuert der Sozialhaushalt in einem Jahr.

Man kann gerne von gewissen Reichtümern mehr holen, das ist sicher auch in Fällen sehr gerechtfertigt, in anderen weniger. Zur Lösung der Probleme wird es nicht entscheidend beitragen.

Viel mehr Geld wäre drin, wenn alle wirtschaftlich einträgliche Berufe ergriffen und nicht Teilzeit arbeiteten. Da geht es um andere Summen. Sollte der Staat beides weiter gestatten - bei soviel Bedürftigkeit?

Günter Johannsen | So., 21. Dezember 2025 - 14:47

"Biedermann und die Brandstifter -
Der Haarölfabrikant Gottlieb Biedermann nimmt in seinem Haus zwei Männer auf (Schmitz und Eisenring), die er auf seinem Dachboden hausen lässt. Biedermann muss feststellen, dass Schmitz und Eisenring auf dem Dachboden Benzinfässer einlagern und mit Zündschnur und Zündkapseln hantieren. Er lädt die beiden Männer zum Abendessen ein und fragt sie bei dieser Gelegenheit, wer sie seien und was sie wollten. Offen gestehen sie ihm, dass sie Brandstifter sind. Biedermann hält diese Auskunft aber für einen Scherz – weil er ja ein Gutmensch ist -, verbrüdert sich mit ihnen und gibt ihnen die verlangten Streichhölzer, obwohl es in letzter Zeit schon mehrfach zu Brandstiftungen gekommen ist … Als bereits sein Haus brennt, will Gutmensch Biedermann immer noch nicht wahrhaben, dass es sich bei Schmitz und Eisenring tatsächlich um Brandstifter handelt."
(Max Frisch)

Johannes Renz | So., 21. Dezember 2025 - 14:58

Ich bin nun wahrlich kein Freund von Shitstorming. Wenn Kristina Schröder allerdings ausgerechnet bei den Schwerbehinderten anfangen will zu sparen ist das in der Tat ein sehr durchsichtiges und auch populistisches Manöver. Gespart werden soll nämlich immer bei den Personengruppen, welche die Partei, der man selber angehört, soweit man erwarten kann, ohnehin nicht wählen. In der Summe nämlich wurden vermutlich die meisten staatlichen Benefits von denjenigen einkassiert, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Die überbordende Bürokratie und die ideologiebasierte Verteilung von Geldmitteln scheint da schon eher die Wurzel der Probleme zu sein, die Deutschland hat.

