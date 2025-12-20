Sozialstaats-Moralismus - Larmoyante Empörungsrituale

Wer es wagt, konkrete Vorschläge für den Rückbau des Sozialstaates zu machen, wird umgehend als Unmensch oder Schlimmeres tituliert. So geschehen der ehemaligen Bundesministerin Kristina Schröder. Der Fall zeigt: Gefühliger Schwulst blockiert die Zukunftsfähigkeit dieses Landes.