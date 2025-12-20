- Larmoyante Empörungsrituale
Wer es wagt, konkrete Vorschläge für den Rückbau des Sozialstaates zu machen, wird umgehend als Unmensch oder Schlimmeres tituliert. So geschehen der ehemaligen Bundesministerin Kristina Schröder. Der Fall zeigt: Gefühliger Schwulst blockiert die Zukunftsfähigkeit dieses Landes.
Die Sozialausgaben müssen runter. Das ist keine schöne Botschaft. Aber eine unabdingbare. Seit Jahrzehnten steigen die Sozialausgaben in Deutschland kontinuierlich. 2024 betrugen die gesamten Sozialausgaben in Deutschland etwas mehr als 1,3 Billionen Euro. Das sind über 30 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). Im internationalen Vergleich leistet sich Deutschland damit zwar nicht das umfangreichste, aber eines der teuersten Sozialsystem. Im Jahr 2023 hatten etwa nur Frankreich und Finnland mit über 31 Prozent noch höhere Sozialleistungsquoten.
