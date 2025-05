Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Die Realität holt die neue Regierung schneller ein als gedacht. Noch vor wenigen Wochen einigten sich die Koalitionspartner darauf, die Renten nicht nur stabil halten zu wollen, sondern mit der Ausweitung der Mütterrente die Kosten auch noch um jährlich rund 5 Mrd. Euro zu erhöhen. Aber kaum ist die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) im Amt, stößt sie eine Debatte über die Finanzierung der gesetzlichen Rente an. Es ist keine Suppe mehr da. Deshalb sollen nun auch Abgeordnete, Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rente einbezogen werden, um das drohende Finanzloch stopfen.

Die Lage ist schon seit Jahrzehnten klar. Letztmalig Anfang der 1970er Jahre wurden ausreichend Kinder geboren, um die Bevölkerungszahl langfristig konstant zu halten. Dann kam die Anti-Baby-Pille und die Geburtenzahlen stürzten ab. Ein weiterer Tiefpunkt wurde Anfang der 1990er Jahre im Osten Deutschlands erreicht. Die Geburtenrate (TFR) verharrte für mehrere Jahre auf einem Niveau von etwa 0,7 Kindern je Frau im gebärfähigen Alter.

Es hätte ungefähr das Dreifache an Geburten gebraucht, damit die Bevölkerung nicht schrumpft. Der demografische Aderlass war damals im Osten noch viel größer als durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs. Heute liegt die Geburtenrate in Deutschland etwa bei 1,4 Kindern je Frau. Jede Folgegeneration ist damit um ein Drittel kleiner als die vorangegangene.

Weniger Arbeitnehmer, mehr Rentner

Die Folgen davon sind unvermeidlich: Vor allem im laufenden Jahrzehnt werden viel mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als auf den Arbeitsmarkt nachrücken. Immer weniger Arbeitnehmer müssen den Lebensunterhalt von immer mehr Rentnern finanzieren. Die Stellschrauben zur Bewältigung dieses Problems sind endlich. Entweder muss mehr Geld ins System – oder die Leistungen müssen gekürzt werden.

Lange Zeit war die politische Linke damit beschäftigt, die Demografie mit der Ökonomie auszutricksen. Das Argument geht ungefähr so: Da es in den letzten 150 Jahren massive Produktivitätssprünge gegeben hat, konnte die Verschiebung zwischen der Zahl der Arbeitnehmer und der Anspruchsberechtigten problemlos aufgefangen werden. Das Argument ist historisch richtig und lässt sich am leichtesten am Beispiel der Landwirtschaft verdeutlichen. Noch im Jahr 1960 konnte ein Bauer nur ungefähr 20 Menschen ernähren, heute sind es 150.

Nach derselben Logik funktionierte auch lange Zeit der deutsche Sozialstaat. Wenn der wirtschaftliche Kuchen insgesamt schnell genug größer wird, kann notfalls auch ein größerer Anteil des Sozialprodukts für Versorgungsleistungen abgezweigt werden, ohne dass es jemandem schlechter geht. Finanzierten im Jahr 1960 noch vier Arbeitnehmer einen Rentner, sind es heute nur noch zwei – Tendenz weiter fallend.

Möglich war das aber nicht nur durch Bundeszuschüsse in die Rente. Allein für das Jahr 2025 wird mit einem Zuschuss von etwa 120 Mrd. Euro geplant. Das entspricht etwa einem Viertel des gesamten Bundeshaushaltes. Hätte die rot-grüne Bundesregierung durch ihre Rentenreformen vor rund 20 Jahren nicht tief in das Leistungsniveau eingegriffen, wäre die Lage heute noch dramatischer.

Die Hoffnung der Linken ist, dass das Produktivitätswachstum immer weiter geht und ausreichen wird, um wachsende Soziallasten zu schultern. Gesamtwirtschaftlich betrachtet spricht dafür wenig. Das Produktivitätswachstum ist in den letzten Jahrzehnten umgekehrt deutlich rückläufig. Auch die Digitalisierung konnte daran bisher nichts ändern. Die Gleichzeitigkeit von Geburtentief und Produktivitätskrise ist das eigentliche volkswirtschaftliche Drama Deutschlands. Damit die linke Rechnung aufgehen könnte, müssten beide Entwicklungen gerade gegenläufig sein. Aber das ist nicht so.

Einer der Hauptgründe hierfür dürfte der folgende sein: In den letzten Jahrzehnten hat sich der globale Markt dramatisch verändert. Ehemalige Schwellenländer wie China haben technologisch längst zum Westen aufgeschlossen, können aber zu viel geringeren Preisen als Deutschland produzieren. Der Wettbewerb ist härter geworden. Deutschlands gute Position auf den Weltmärkten lebte trotz hoher Preise von Technologievorsprüngen, die derzeit dahinschmelzen wie Eis in der Sonne. Das dürfte Deutschlands Exportposition Stück um Stück verschlechtern. Und damit schwinden auch die Möglichkeiten, hohe Soziallasten zu schultern. Das deutsche, auf Export basierende Wohlfahrtssystem ist akut in seiner Existenz bedroht.

Ihr Vorschlag löst kein einziges Problem

Die neue Koalition macht nun in Sachen Sozialpolitik mit wenigen Ausnahmen dort weiter, wo die Vorgängerregierungen aufgehört haben. Seit Angela Merkel werden jene Potenziale wieder verfrühstückt, die durch die Sozialreformen unter Gerhard Schröder (SPD) einst geschaffen wurden. Auch die neue Regierung hat Leistungskürzungen in der Rente kategorisch ausgeschlossen und stattdessen sogar neue Versprechungen abgegeben.

Da sich der Bundeshaushalt schon heute in Schieflage befindet, wird nach alternativen Geldquellen gesucht. Und die neue Sozialministerin Bärbel Bas hat sie scheinbar gefunden: Abgeordnete, Beamte, Selbständige. Bas mobilisiert damit sozialpolitische Ressentiments. Sie macht es sich rhetorisch zu nutze, dass Beamte und Politiker wenig beliebt sind und als finanziell privilegiert gelten. Sie erweckt den Eindruck, als wäre sie der neue Robin Hood der Rente: Man nimmt das Geld den Reichen, um es unter den Armen zu verteilen. In Wahrheit löst ihr Vorschlag aber kein einziges Problem.

Ausgangspunkt aller Probleme ist eine drohende Finanzierungslücke in der Rentenversicherung. Wenn der Gesamtstaat künftig auch für Beamte und Abgeordnete in die Gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, würde das Rentensystem durch neue Einnahmen zunächst entlastet. Aufbringen müssten dieses zusätzliche Geld Bund, Länder und Kommunen, die finanziell ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie wären durch laufende Pensionszahlungen und zusätzliche Beiträge doppelt belastet. Und trotzdem wäre gesamtstaatlich im Saldo kein einziger Cent gewonnen. Es ist vom Ergebnis her unbeachtlich, ob das Geld über Zuschüsse oder Beiträge ins System wandert. Es wäre nichts anderes als „linke Tasche, rechte Tasche“.

Aber es käme stattdessen zu einer innerstaatlichen Umverteilung von unten nach oben. Die Zahlungen von Kommunen und Ländern in die Rentenversicherung würden den Bund bei seinem Bundeszuschuss entlasten. Diese müssten für Abgeordnete wie Beamte zusätzlich 18,6 Prozent der Bezüge aufbringen – und in genau diesem Umfang könnte der Bund die Höhe seines Bundeszuschusses niedriger ausfallen lassen.

Gesamtstaatlich betrachtet bliebe es aber trotzdem bei einem Nullsummenspiel. Man könnte folglich auch gleich den Bundeszuschuss in die Rentenversicherung erhöhen und durch eine Änderung der binnenstaatlichen Verteilung des Steueraufkommens Kommunen und Länder an den Kosten beteiligen. Das hätte denselben Effekt, wäre aber mit sehr viel weniger Bürokratie und daher auch Kosten verbunden.

Finanzieller Spielraum der Rentenversicherung

Gesamtstaatlich betrachtet ergäbe sich ausschließlich durch die Einbeziehung der Selbstständigen eine finanzielle Entlastung des Systems. Die zusätzlichen Einzahlungen würden den finanziellen Spielraum der Rentenversicherung erhöhen und Engpässe abmildern können. Aber nur für etwa zehn oder zwanzig Jahre. Dann träten auch die ersten Selbstständigen in die Rente ein und hätten ihrerseits Anspruch auf Auszahlungen. Man stünde dann vor exakt demselben Problem wie heute - nur in noch größerem Umfang.

Und offenbar genau das ist der Punkt, um den es Bas zu gehen scheint. Die Probleme sollen nicht wirklich gelöst, sondern in die Zukunft verschoben werden. Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Genau diese Art und Weise Politik zu machen, hat Deutschland wirtschaftspolitisch dort hingeführt, wo es heute steht.

Nur unter einer einzigen Voraussetzung würde der Vorschlag von Bärbel Bas tatsächlich kurz- wie langfristig einen Beitrag zur gesamtstaatlichen Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung leisten. Die Versorgungsansprüche von Beamten, Abgeordneten und Selbstständigen müssten erheblich abgesenkt werden. Die Pensionen und Renten dieser drei Gruppen müssten viel niedriger ausfallen, als es den aus den Einzahlungen folgenden Ansprüchen nach heutigem Recht entsprechen würde.

Nur durch diese Kürzungen könnte tatsächlich Geld freiwerden, um die steigenden Ansprüche anderer Bevölkerungsgruppen finanziell zu bedienen. Alles andere wären nur Verschiebebahnhöfe. Dann könnte man aber ehrlicherweise auch gleich über eine Absenkung der aktuellen Versorgungsansprüche von Abgeordneten und Beamten diskutieren und die dadurch eingesparten Mittel nutzen, um den Bundeszuschuss zu erhöhen.

Strukturelle Probleme werde zugekleistert

Der Vorschlag von Bärbel Bas dürfte daher gleich aus drei Gründen scheitern. Er ist erkennbar erdacht, um die strukturellen Probleme weiter zuzukleistern, anstatt sie wirklich zu lösen. Die Länder und Kommunen sollen geschröpft werden, um Geld in die Bundeskassen zu spülen. Das kann zu nichts anderem führen als massivem politischem Widerstand. Und vor allem die Unionsparteien werden es tunlichst unterlassen, sich flächendeckend mit der Statusgruppe der Beamten anzulegen – oder mit Selbstständigen und den Kommunen. Bas’ Vorschlag dürfte daher so schnell in der Schublade verschwinden, wie sie ihn geäußert hat.

Und trotzdem muss man dankbar für ihn sein. Die Sozialministerin hat damit innerhalb kürzester Zeit offengelegt, dass der deutsche Sozialstaat vor massiven Problemen steht, die sich nicht länger ignorieren lassen. Es mag noch etwas Zeit ins Land gehen, bis das alle politischen Akteure auch zu akzeptieren bereit sein werden. Aber dieser Tag wird kommen. Keine Regierung der Welt kann auf Dauer gegen die Wirklichkeit regieren.