Handschellen
Symbolbild / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Sozialleistungen für gesuchte Kriminelle Brandmauer und Verfassungsrichter zementieren den Sozialwahnsinn

Carsten Linnemann empört sich über einen krassen Missstand im Sozialstaat. Doch seine CDU verhinderte im Bundestag dessen Abschaffung. Die Brandmauer steht über jeder Vernunft. Und die von Verfassungsrichtern in Geld berechnete Menschenwürde erst recht.

VON FERDINAND KNAUSS am 21. Mai 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Auch wer per Haftbefehl von der Polizei gesucht wird, kann weiter Grundsicherung empfangen. Dank eines Auftritts von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei der größten Boulevardzeitung erfahren nun deutsche Steuerzahler, dass mit ihrem erarbeiteten Geld auch (höchstwahrscheinlich) schwere Straftäter versorgt werden. Linnemann fordert, dies endlich zu beenden: „Kein Cent Bürgergeld für per Haftbefehl Gesuchte.“ 

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Markus Michaelis | Do., 21. Mai 2026 - 18:22

Ja, die Gesellschaft gerät ein wenig aus den Fugen. Es ist nicht mehr so, dass es eine große Mitte gibt, die sich in den großen Dingen einig ist, und dann einige Ränder, die klar als extrem, schlecht informiert oder egoistisch identifizierbar sind.

Viele Sozialleistungen und anderes wurden zu sehr als Grund-Menschenrechte verteidigt. Dass dazu auch Menschenpflichten anderer gehören blendet man aus oder erklärt die, die die zugehörigen Menschenpflichten haben, als privilegiert oder sonstig nicht berechtigt, das mitzudiskutieren. Diese etwas undemokratische Vorgabe von Normen, wie die Menschen zu sein haben, wird auch stark vom BVerfG getragen, dass in einer Mischung aus diesem genormten Menschenbild und einer Absolutstellung der Rechtstexte (GG, EU etc.) und des eigenen juristischen Ableitungsprozesses der Urteile zuviel Wahrheit vorgibt.

Auch das BVerfG sollte klarer machen, dass es Entscheidungen klärt, keine höheren Wahrheiten zu *dem* richtigen Menschsein verkündet.

Johannes | Do., 21. Mai 2026 - 18:58

muss, hat die Brandmauerpolitik schon verloren. Das predigen mindestens 4 Journalisten hier seit Jahren. Die Betroffenen wollen es aber nicht wissen außer Kubicky vielleicht.

Martin Beckmann | Do., 21. Mai 2026 - 19:16

Was aber diese vor demokratischer Gesinnung strotzende Politik, in Zusammenarbeit mit willfährigen Banken schafft, ist die Kontosperrung von unliebsamen Bürgern, die Kritik äußern.

Ingo Frank | Do., 21. Mai 2026 - 21:19

Unterstützung für die führende Partei in Schsen Anhalt. & Mecklenburg Vorpommern 😂😂😂
Das den Innenministern um SPD Meier die AfD von verschiedensten Informationen fern halten will, erscheint nun in einem ganz anderem, neuen Licht. Die Frage wäre doch daraus resultierend: Was kommt denn da noch ans Tageslicht ? Im besten Deutschland aller
Zeiten ?
Und zum Thema Verfassungsrichter, was soll herauskommen wenn die von der Politik nominiert werden ? Wie lange war die beinahe„Katastrophe um die Besetzung der Richterstelle her? Nicht mal ein Jahr….
Was kann den da der Souverän anderes erwarten ? Richtig, nichts.
MfG a d Erfurter Republik

Urban Will | Do., 21. Mai 2026 - 21:50

Was das BverfG angeht, so können auch die Roten Roben keine Gesetze machen, sondern nur darüber wachen. Man hat dort sogar schon entschieden, dass das Existenzminimum nicht in Form von Geld verteilt werden muss. Es muss nur nachvollziehbar und realitätsgerecht sein, was immer das heißt.
Einem, der im Knast hockt, Geld zahlen zu müssen, ist für mich eher realitätsfern. Er hat alles, was er braucht.
Nein, ich denke, es fehlt einfach der politische Wille, diesen Irrsinn endlich zu beenden. Die Sozen wollen es nicht und die Union ist zu feige. Linnemännchen bellt gerne, aber zum beißen fehlen ihm die Zähne.
Es gab und gibt nur eine Partei, der ich zutraue, endlich durchzugreifen beim Sozialbetrug und dem Irrsinn, Kriminelle und Schmarotzer mit Geld zuzuwerfen.
Und genau deshalb steht die nun ganz weit oben und wird – das wird Gottseidank nicht mehr zu verhindern sein – in absehbarer Zeit mit regieren (oder alleine, wenn die Altparteiler so weitermachen).

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