Sozialleistungen für gesuchte Kriminelle - Brandmauer und Verfassungsrichter zementieren den Sozialwahnsinn

Carsten Linnemann empört sich über einen krassen Missstand im Sozialstaat. Doch seine CDU verhinderte im Bundestag dessen Abschaffung. Die Brandmauer steht über jeder Vernunft. Und die von Verfassungsrichtern in Geld berechnete Menschenwürde erst recht.