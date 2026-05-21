- Brandmauer und Verfassungsrichter zementieren den Sozialwahnsinn
Carsten Linnemann empört sich über einen krassen Missstand im Sozialstaat. Doch seine CDU verhinderte im Bundestag dessen Abschaffung. Die Brandmauer steht über jeder Vernunft. Und die von Verfassungsrichtern in Geld berechnete Menschenwürde erst recht.
Auch wer per Haftbefehl von der Polizei gesucht wird, kann weiter Grundsicherung empfangen. Dank eines Auftritts von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei der größten Boulevardzeitung erfahren nun deutsche Steuerzahler, dass mit ihrem erarbeiteten Geld auch (höchstwahrscheinlich) schwere Straftäter versorgt werden. Linnemann fordert, dies endlich zu beenden: „Kein Cent Bürgergeld für per Haftbefehl Gesuchte.“
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