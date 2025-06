Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Die SPD sei an diesem Wochenende zu einem der wichtigsten Parteitage in ihrer Geschichte zusammen gekommen, meinte am Freitag dieser Woche ihr alter und neuer Vorsitzender Lars Klingbeil. Es gelte, eine historisch zu nennende Wahlniederlage zu verarbeiten.

Bei der letzten Bundestagswahl kam die SPD nur noch auf 16,4 Prozent. Das war das schlechteste Ergebnis seit mehr als 140 Jahren. Angesichts dieser Lage habe auch er sich manches Mal gefragt, ob es den Laden überhaupt noch brauche, so Klingbeil. Das hätte der Auftakt zu einer schonungslosen Lagebestimmung und zur Erneuerung der Partei sein können. Aber er blieb aus.



Man konnte das vor allem den Bewerbungsreden der beiden Vorsitzenden Klingbeil und Bärbel Bas entnehmen. Weder legten sie eine klare Analyse vor noch beschrieben sie auch nur Konturen für einen Ausweg aus dem historischen Dilemma. Was sie stattdessen boten, war ernüchternd: Darbietungen aus dem Arsenal sozialdemokratischer Lyrik. Wohlklingende Bekenntnisse und warme Worte, um Applaus der Delegierten zu provozieren. Der SPD fehlt derzeit noch die Kraft, tabula rasa zu machen.